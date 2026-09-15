به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری، صبح سهشنبه در ادامه سفر یکروزه خود به غرب استان سمنان و در حاشیه کلنگزنی یک پروژه گردشگری در گرمسار، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد: همه زمینههای لازم برای توسعه استان سمنان و شهرستان گرمسار وجود دارد.
وی افزود: وفاق میان مسئولان و همچنین پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی سبب شده است تا مدیریت اجرایی استان از همه ظرفیتها برای تحقق مطالبات مردم بهره بگیرد.
وزیر میراث فرهنگی همچنین گفت: علیرغم تمام مشکلات ناشی از جنگ، در مجموعه وزارتخانه طی هفته دولت ۱۲۸ پروژه شاخص به بهرهبرداری رسید و در هفته گردشگری که بهزودی فرا میرسد نیز صدها پروژه در بخش گردشگری و صنایع دستی در کشور افتتاح خواهد شد.
صالحی امیری با بیان اینکه این پروژهها ظرفیتهای جدیدی را در بخش اقتصاد گردشگری برای کشور ایجاد خواهند کرد، اظهار داشت: استان سمنان نیز از این پروژهها بهرهمند خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به کلنگزنی طرح گردشگری امروز در گرمسار، بیان کرد: این طرح با مشارکت بخش خصوصی و با احداث یک هزار متر سازه و تجهیزاتی مانند پمپ بنزین، رستوران، فروشگاه و نمازخانه، به زائران رضوی و مسافران و گردشگران عبوری از استان سمنان خدمترسانی خواهد کرد.
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