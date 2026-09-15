ادای احترام وزیر میراث فرهنگی به سه هزار شهید استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دولت چهاردهم، صبح سه‌شنبه در رأس هیئتی وارد استان سمنان شد و مورد استقبال مسئولان استانی و شهرستانی در غرب این استان قرار گرفت.

صالحی امیری در نخستین برنامه سفر خود، در شهرستان آرادان حضور یافت و با حضور در گلزار شهدای این شهرستان، به مقام سه هزار شهید استان سمنان ادای احترام کرد.

جمعی از معاونان وزارت میراث فرهنگی، وزیر را در این سفر یک‌روزه به غرب استان سمنان همراهی می‌کنند.

وزیر میراث فرهنگی در این مراسم ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، در سخنانی کوتاه شهدا را اعتبار ایران اسلامی دانست.

صالحی امیری با بیان اینکه استان سمنان سهم خود را به انقلاب اسلامی به‌خوبی ادا کرده است، اظهار داشت: شهدا جریان‌ساز هستند و امروز شاهد اثرگذاری خون رهبر شهید انقلاب در جامعه هستیم.

بازدید از جاذبه‌های گردشگری و اقدامات صورت‌گرفته در حوزه میراث فرهنگی استان سمنان در شهرستان‌های آرادان و گرمسار از جمله برنامه‌های سفر وزیر میراث فرهنگی است.

صالحی امیری در سفر یک‌روزه خود به غرب استان، همچنین با فعالان گردشگری و صنایع دستی استان سمنان در گرمسار دیدار و گفتگو خواهد کرد.

وی قرار است در مراسم کلنگ‌زنی یک مجتمع گردشگری و اقامتی در گرمسار نیز حضور یابد. گفتنی است سفر وزیر میراث فرهنگی به غرب استان سمنان یک‌روزه است.