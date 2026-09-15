وزیر میراث فرهنگی وارد استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صالحی امیری صبح سه شنبه در راس هیئتی وارد استان سمنان شد و مورد استقبال مسئولان محلی قرار گرفت.

صالحی امیری وزیر میداث فرهنگی امروز صبح در حالی وارد استان سمنان شد که در ایوانکی مورد استقبال مسئولان قرار گرفت.

گرمسار و آرادان مقصد سفر یکروزه وزیر میراث فرهنگی اعلام شده است.

سیدرضا صالحی‌امیری به دعوت یاسر عربی نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی به غرب استان سفر کرده است.

جلال تاجیک مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه های سفر وزیر میراث فرهنگی اعلام کرد: کلنگ زنی یک مجتمع گردشگری از جمله برنامه های سفر وزیر میراث فرهنگی است.

تاجیک با بیان اینکه بازدید از ظرفیت های تاریخی و گردشگری گرمسار و آرادان و همچنین ایوانکی از دیگر برنامه های سفر وزیر است، تاکید کرد: بازارچه صنایع دستی آرادان و بافت تاریخی روستای پاده دیگر مناطقی است که صالحی امیری از آنها بازدید خواهد کرد.

وی افزود: نشست با فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی، نخبگان و دانشگاهیان غرب استان سمنان در گرمسار از دیگر برنامه های سفر یکروزه وزیر میراث فرهنگی به استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان همچنین گفت: وزیر میراث فرهنگی در این سفر با مقامات استان سمنان هم دیدار و گفتگو خواهد کرد.