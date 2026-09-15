نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی نهبندان به پیشرفت ۶۰ درصدی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح سه شنبه در جریان بازدید از نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی در حال اجرای نهبندان اظهار کرد: این پروژه یکی از طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر استان است که با پیشرفت مناسب در حال اجراست.

وی با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: افزایش ظرفیت تولید برق از منابع خورشیدی می‌تواند نقش مؤثری در کمک به رفع ناترازی‌های انرژی در کشور و استان داشته باشد و زمینه تأمین پایدارتر برق را فراهم کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، این نیروگاه پیش از دهه فجر سال جاری وارد مدار بهره‌برداری می‌شود و با ظرفیت ۳۰ مگاوات، بخشی از نیاز شبکه برق منطقه را تأمین خواهد کرد.

ذاکریان با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی خورشیدی گفت: در حال حاضر ۴۸ مگاوات انرژی خورشیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان جنوبی به شبکه سراسری برق متصل شده است و روند جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذار این نیروگاه همچنین درخواست احداث ۱۰۰ مگاوات دیگر نیروگاه خورشیدی در خراسان جنوبی را ارائه کرده که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و جذابیت استان برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های تولید برق در استان گفت: هدف‌گذاری استان حرکت به سمت تأمین پایدار انرژی و تحقق «استان بدون خاموشی» است و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در تحقق این هدف نقش مهمی ایفا می کند.

ذاکریان افزود: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق و کمک به پایداری شبکه، زمینه استفاده از ظرفیت‌های طبیعی استان، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد زیرساخت‌های جدید در بخش انرژی را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت بالای خراسان جنوبی در زمینه انرژی خورشیدی، حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه و تسهیل فرآیند اجرای پروژه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.