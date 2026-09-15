به گزارش خبرنگار مهر، منصور سلطانی‌محمدی صبح سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به تجربه برگزاری نخستین شادواره شهروندی در سال گذشته اظهار کرد: این برنامه با حمایت شورای اسلامی شهر و شهرداری زنجان برگزار شد و استقبال قابل توجه شهروندان نشان داد که برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در کنار فعالیت‌های عمرانی و خدماتی، از مطالبات جدی شهروندان است.

وی افزود: پس از پایان برنامه‌های سال گذشته، نظرسنجی‌هایی با همکاری دانشگاه انجام شد و نتایج این ارزیابی‌ها و پیشنهادهای شهروندان در طراحی برنامه امسال مورد توجه قرار گرفت؛ بر همین اساس، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شادواره امسال را با تنوع و گستردگی بیشتری برنامه‌ریزی کرده است.

پیش‌بینی حضور ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار شهروند در شادواره

شهردار زنجان با بیان اینکه شادواره امسال در پارک بانوان برگزار می‌شود، ادامه داد: با توجه به افزایش تعداد غرفه‌ها و تنوع برنامه‌ها، پیش‌بینی می‌شود طی مدت برگزاری این رویداد حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر از شهروندان در برنامه‌های شادواره حضور پیدا کنند.

سلطانی‌محمدی با اشاره به آمار حضور شهروندان در دوره نخست شادواره گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و دستگاه‌های نظارتی، بیش از ۲۳۰ هزار نفر طی ۱۰ روز برگزاری برنامه‌های سال گذشته در این رویداد حضور داشتند و امسال تلاش شده است با رفع برخی کاستی‌ها و افزایش تنوع برنامه‌ها، زمینه استقبال بیشتر شهروندان فراهم شود.

وی اضافه کرد: امسال برنامه‌های ورزشی به صورت مجزا طراحی شده و برای گروه‌های سنی مختلف، فعالیت‌های ورزشی متنوعی پیش‌بینی شده است؛ در کنار این برنامه‌ها نیز مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی اجرا خواهد شد.

شهردار زنجان از پیش‌بینی گذر ویژه برای مؤسسات خیریه و مجموعه‌های فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی خبر داد و گفت: تلاش شده است شادواره صرفاً یک رویداد تفریحی نباشد و ظرفیت‌های اجتماعی شهر نیز در آن حضور داشته باشند.

وی افزود: امسال بخش ویژه‌ای نیز برای اصحاب رسانه در نظر گرفته شده و با توجه به مناسبت‌های جاری، برنامه‌هایی با محوریت گرامیداشت مقاومت و یادبود شهدای دفاع مقدس و شهدای مقاومت برگزار خواهد شد

سلطانی‌محمدی با اشاره به سیاست مدیریت شهری برای افزایش دسترسی همه شهروندان به برنامه‌های شادواره گفت: یکی از موضوعاتی که در سال گذشته مورد توجه قرار گرفت، فراهم کردن امکان حضور شهروندان محلاتی بود که به دلیل فاصله مکانی یا محدودیت دسترسی، امکان حضور آسان در محل برگزاری برنامه‌ها را نداشتند.

وی ادامه داد: در دوره گذشته برای برخی از این محلات، خدمات حمل‌ونقل عمومی رایگان پیش‌بینی شد و امسال تعداد نقاط تحت پوشش افزایش یافته و حدود ۲۰ تا ۲۵ نقطه از شهر تحت پوشش خدمات حمل‌ونقل قرار می‌گیرد.

شهردار زنجان گفت: هماهنگی‌های لازم میان سازمان حمل‌ونقل و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری انجام شده و سرویس‌های متعددی برای جابه‌جایی شهروندان در نظر گرفته شده است تا به‌ویژه ساکنان محلات مرکزی و کم‌برخوردار بتوانند با سهولت بیشتری در شادواره حضور پیدا کنند.

سلطانی‌محمدی با اشاره به هماهنگی با پلیس راهور شهرستان افزود: موضوع ساماندهی پارکینگ‌ها و مدیریت ترافیک نیز مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است با برنامه‌ریزی مناسب، شهروندان هنگام حضور در محل برگزاری با کمترین مشکل ترافیکی و خدماتی مواجه شوند.

وی از اصحاب رسانه خواست در اطلاع‌رسانی درباره مسیرهای دسترسی، خدمات حمل‌ونقل عمومی و برنامه‌های شادواره همکاری کنند تا شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری از این ظرفیت استفاده کنند.

شهردار زنجان با تأکید بر اینکه مدیریت شهری در کنار وظایف عمرانی و خدماتی، مسئولیت‌هایی در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز بر عهده دارد، گفت: ایجاد شادی و نشاط اجتماعی از حقوق مسلم شهروندان است و شهرداری تلاش می‌کند در کنار وظایف جاری خود، در حوزه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز حضور مؤثری داشته باشد.

وی افزود: برنامه‌های امسال صرفاً با هدف سرگرمی طراحی نشده و آموزش مفاهیم شهروندی و ترویج فرهنگ شهروندی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است.

سلطانی‌محمدی ادامه داد: همکاران سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در حوزه‌های مختلف برنامه‌هایی برای آموزش و ارتقای فرهنگ شهروندی طراحی کرده‌اند تا در کنار برنامه‌های تفریحی، محتوای فرهنگی مناسب نیز در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی خانواده‌محوری را یکی دیگر از ویژگی‌های برنامه امسال عنوان کرد و گفت: برای گروه‌های سنی مختلف، از کودکان و نوجوانان گرفته تا بزرگسالان، برنامه‌های متنوع فرهنگی، تفریحی و ورزشی پیش‌بینی شده است.

شهردار زنجان ابراز امیدواری کرد: شادواره امسال با توجه به افزایش تنوع و گستردگی برنامه‌ها نسبت به سال گذشته در سطح مطلوب‌تری برگزار شود و شهروندان بتوانند در پارک بانوان اوقات شاد و مناسبی را در کنار خانواده سپری کنند.

سلطانی‌محمدی درباره استفاده از هنرمندان بومی در برنامه‌های شادواره نیز گفت: مدیریت شهری در برنامه‌های مختلف فرهنگی و به‌ویژه شادواره شهروندی که حدود ۱۰ تا ۱۲ روز ادامه خواهد داشت، تلاش کرده است از ظرفیت هنرمندان بومی و توانمندی‌های فرهنگی و هنری شهر زنجان استفاده کند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت هنرمندان بومی همواره مورد توجه شهرداری بوده است، هرچند در برخی برنامه‌های خاص و در موضوع دعوت از خوانندگان مطرح کشوری، مسائل و محدودیت‌های دیگری نیز وجود دارد.

لزوم توجه به هزینه‌های برنامه‌های فرهنگی

شهردار زنجان با اشاره به هزینه‌های بالای حضور خوانندگان مطرح کشور در برنامه‌های فرهنگی اظهار کرد: امروز برای حضور در یک کنسرت، بلیت برخی خوانندگان مطرح با قیمت‌های قابل توجهی عرضه می‌شود و با توجه به ظرفیت سالن‌ها، هزینه حضور یک خانواده در چنین برنامه‌هایی می‌تواند رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.

سلطانی‌محمدی ادامه داد: شهرداری خود را موظف می‌داند زمینه حضور خانواده‌ها در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند، اما در عین حال باید ملاحظات اقتصادی و هزینه‌های اجرای چنین برنامه‌هایی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره حواشی ایجادشده پیرامون برنامه مراسم ولادت پیامبر اکرم(ص) و دعوت از یک خواننده مطرح کشور گفت: مجموعه مدیریت شهری پیش از برگزاری برنامه، وضعیت جوی را از سازمان هواشناسی به صورت مکتوب استعلام کرده بود و علاوه بر آن، از طریق ارتباط مستقیم با کارشناسان این سازمان نیز موضوع شرایط جوی پیگیری شد، با این حال برخی مشکلات پیش آمد.

شهردار زنجان تأکید کرد: در برنامه‌ریزی رویدادهای بزرگ شهری باید همه جوانب از جمله شرایط جوی، مسائل اجرایی، ترافیکی، ایمنی و هزینه‌های برگزاری مورد توجه قرار گیرد تا برنامه‌ها با کمترین مشکل برگزار شود.

سلطانی‌محمدی در پایان گفت: هدف مدیریت شهری از برگزاری شادواره، ایجاد فضایی برای حضور خانواده‌ها، افزایش نشاط اجتماعی، تقویت فرهنگ شهروندی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهر است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مختلف و همراهی رسانه‌ها، دومین دوره این رویداد بتواند رضایت شهروندان را بیش از سال گذشته جلب کند.