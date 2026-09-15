به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، حجتی سرپرست صندوق رفاه دانشجویان در نشست معاونان دانشجویی و اداری - مالی دانشگاه‌های سراسر کشور که با محوریت برنامه‌ریزی جهت بازگشایی دانشگاه‌ها برگزار شد، با تأکید بر اینکه در آغاز سال تحصیلی جاری، تغییری در فرآیند تغدیه دانشجویان ایجاد نخواهد شد، افزود: اولویت صندوق رفاه، آغاز سال تحصیلی آرام و بدون تنش برای جامعه دانشجویی است. از این‌رو، ضمن حفظ ساختار رستوران‌های رسمی و مکمل، یارانه‌های غذایی دانشجویان همچنان برقرار است و این اطمینان به دانشجویان داده می‌شود که هیچ‌گونه تغییری در سبد تغذیه آنان صورت نخواهد گرفت.

حجتی در بخش دیگری از این نشست، به شفاف‌سازی تعرفه‌های تغذیه بر اساس سنوات تحصیلی پرداخت و گفت: قیمت‌گذاری نهایی با توجه به اقتضائات هر دانشگاه و قیمت‌های عرف منطقه تعیین می‌شود، اما سهم پرداختی دانشجو بر اساس یارانه دولت خواهد بود.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم خاطرنشان کرد: صندوق رفاه دانشجویان هیچ‌گونه دخالتی در قراردادهای داخلی دانشگاه‌ها ندارد، اما تیم‌های کارشناسی صندوق، آماده ارائه مشاوره‌های لازم جهت تسهیل انعقاد قراردادهای بهره‌برداری هستند تا دانشگاه‌ها بتوانند با رویکردی غیرانتفاعی، بهترین کیفیت تغذیه را برای دانشجویان فراهم کنند.