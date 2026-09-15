وال استریت ژورنال: دیگر نمی توان از ذخایر استراتژیک نفت برداشت کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال ضمن هشدار نسبت به کمبود ذخایر تجاری سوخت در جهان نوشت که دیگر نمی‌توان از ذخایر استراتژیک باقیمانده نفت خام استفاده کرد.

به گفته تحلیلگران، حملات هفته گذشته به خط لوله نفتی شرق به غرب عربستان سعودی منجر به مسدود شدن این خط لوله حیاتی شده و قطع عرضه حداقل ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز به بازار جهانی را به دنبال داشت.

پیش از این «مایک ورث» مدیرعامل شرکت شفرون، در کنفرانس انرژی در آستینِ تگزاس گفت: «تمام این سازوکارها به کاهش ریسک‌های مربوط به قیمت و عرضه کمک کرد. اما اکنون کار به جایی رسیده که دیگر برخلاف زمان شروع این بحران، ذخایر احتیاطی در سیستم در اختیار نداریم.»

وی افزود که در شرایط کنونی، تصور کاهش سریع قیمت‌ها بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

این روزنامه به نقل از کارشناسان انرژی نوشت که در سایه نبودِ راه حلی برای پایان دادن به جنگ با ایران، وضعیت در حال رسیدن به مرحله‌ای است که می‌تواند از کنترل خارج شود.

در همین حال، قیمت گازوئیل به رکورد بی سابقه ۶.۲۳ دلار در هر گالن رسید؛ در حالی که قیمت بنزین که در تابستان امسال به زیر ۴ دلار رسیده بود، دوباره افزایش یافته و به ۴.۳۲ دلار رسیده است.

«دان بیکرینگ»، بنیان‌گذار شرکت «بیکرینگ انرژی پارتنرز»، گفت که عرضه گازوئیل در جهان با کمبود مواجه است، زیرا پالایشگاه‌ها در پی درگیری‌ها در روسیه و خاورمیانه در مواجهه با اختلالات موجود متوقف شده‌اند.