شادواره شهروندی فرصتی برای ساختن خاطرات خوب شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیده لیدا حسنی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این دوره تلاش شده است این رویداد از یک برنامه صرفاً تفریحی و تماشایی فراتر رفته و به بستری برای حضور، مشارکت و همراهی شهروندان تبدیل شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مدیریت شهری، فراگیر بودن برنامه‌های نشاط اجتماعی است؛ چرا که شادی و نشاط نباید محدود به گروه یا قشر خاصی از جامعه باشد، بلکه همه شهروندان باید بتوانند از ظرفیت چنین برنامه‌هایی استفاده کنند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان ادامه داد: بر همین اساس تلاش شده است شادواره شهروندی به گونه‌ای طراحی شود که برای گروه‌های مختلف اجتماعی و سنی، به‌ویژه خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان، قابل استفاده و دسترس‌پذیر باشد.

حسنی با اشاره به رویکرد اجتماعی مدیریت شهری تصریح کرد: شهر فقط مجموعه‌ای از خیابان‌ها، ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها نیست، بلکه مردم، هویت و روح شهر را شکل می‌دهند و حال خوب شهروندان نیز بخشی از سرمایه اجتماعی شهر محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه شادواره امسال با رویکردی متفاوت برگزار خواهد شد، گفت: در این دوره شهروندان تنها مخاطب برنامه‌ها نیستند، بلکه همراه و بخشی از خود رویداد خواهند بود و تلاش شده است زمینه مشارکت مردم در اجرای برنامه‌ها و شکل‌گیری فضای شاد و اجتماعی فراهم شود.

۱۰ شب برنامه فرهنگی، هنری و مذهبی برای شهروندان زنجانی

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای دومین دوره شادواره شهروندی، اظهار کرد: این رویداد طی ۱۰ شب و با محوریت برنامه‌های فرهنگی، هنری و مذهبی برگزار می‌شود و مجموعه مدیریت شهری تلاش کرده است از ظرفیت‌های مختلف برای پاسخگویی به نیازهای متنوع شهروندان استفاده کند.

حسنی افزود: در طراحی برنامه‌های امسال، گروه‌های سنی مختلف مورد توجه قرار گرفته‌اند و تلاش شده است برای کودکان، نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها فضاهایی متناسب با نیاز و علاقه آنها پیش‌بینی شود. وی خاطرنشان کرد: در کنار برنامه‌های فرهنگی، هنری و مذهبی، برنامه‌ها و فضاهای ورزشی، تفریحی و خانوادگی نیز در نظر گرفته شده است تا شهروندان بتوانند در فضایی شاد، سالم و خانوادگی حضور پیدا کنند.

وی با تأکید بر رایگان بودن استفاده شهروندان از این ظرفیت‌ها گفت: استفاده از برنامه‌ها و فضاهای ورزشی و تفریحی پیش‌بینی‌شده در شادواره برای تمامی شهروندان به صورت کامل رایگان خواهد بود و تلاش شده است امکان بهره‌مندی همه اقشار از این رویداد فراهم شود.

حسنی با اشاره به اهداف اجتماعی برگزاری این رویداد بیان کرد: امیدواریم شادواره شهروندی فرصتی برای حضور خانواده‌ها در کنار یکدیگر، ایجاد نشاط و شادی برای کودکان، مشارکت جوانان و شکل‌گیری خاطرات خوب برای شهروندان زنجانی باشد.

وی ادامه داد: هدف این است که مردم پس از حضور در شادواره، با خاطره‌ای خوش و حال خوب به خانه‌های خود بازگردند و این رویداد بتواند هرچند به اندازه‌ای کوچک، سهمی در ارتقای نشاط اجتماعی و حال خوب مردم زنجان داشته باشد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان تأکید کرد: شادواره امسال «۱۰ شب برای مردم، با مردم و به عشق مردم» برگزار می‌شود و تلاش شده است این رویداد به فضایی برای تعامل، مشارکت و حضور واقعی شهروندان تبدیل شود.

دعوت شهرداری از رسانه‌ها برای همراهی با شادواره

حسنی همچنین از اصحاب رسانه برای همراهی و همکاری در برگزاری این رویداد قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها در کنار مدیریت شهری نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و معرفی ظرفیت‌های برنامه‌های اجتماعی دارند.

وی افزود: از اصحاب رسانه دعوت می‌کنیم همچون گذشته در کنار مجموعه مدیریت شهری حضور داشته باشند و با اطلاع‌رسانی مناسب، شهروندان را از برنامه‌های شادواره آگاه کرده و زمینه حضور و مشارکت بیشتر مردم در این رویداد را فراهم کنند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان اظهار کرد: رویکرد اصلی شادواره امسال، ایجاد فضایی شاد، سالم، خانوادگی و مشارکت‌محور است و امیدواریم این برنامه بتواند به سهم خود به تقویت نشاط اجتماعی و افزایش تعامل میان شهروندان کمک کند.