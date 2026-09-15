معتمدیان: ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در تهران در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، پیش از ظهر سهشنبه،در حاشیه افتتاح یک نیروگاه خورشیدی در استان تهران، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از سیاستهای جدی دولت دانست و اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی استان تهران، نیروگاههای خورشیدی محور اصلی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان هستند و استانداری در تأمین زمین و تسهیل فرآیند اجرای این طرحها آمادگی کامل دارد.
وی با اشاره به بهرهبرداری از نیروگاهی که در مدت ۱۰ روز احداث شده است، افزود: این رکورد حاصل همکاری مجموعه دولت، استانداری تهران و سرمایهگذاران است و تلاش مجموعههای دستاندرکار برای اجرای سریع پروژههای انرژی خورشیدی قابل تقدیر است.
استاندار تهران ادامه داد: در کنار تأمین زمین، در حوزه اتصال و انتقال برق نیز شرکتهای توزیع نیروی برق، برق منطقهای و توانیر بر اساس چارچوب قوانین و مقررات آمادگی دارند به سرمایهگذاران کمک کنند، اما سرعت عمل سرمایهگذاران در تأمین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز از جمله پنلهای خورشیدی، سازهها و تجهیزات تبدیل انرژی نیز اهمیت زیادی دارد.
معتمدیان با اشاره به سیاست دولت در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر برای مقابله با ناترازی انرژی، تصریح کرد: گفتمانی که رئیسجمهور در ابتدای دولت چهاردهم درباره توسعه انرژیهای تجدیدپذیر آغاز کرد، امروز به یک نهضت بزرگ برای احداث نیروگاههای خورشیدی در سراسر کشور تبدیل شده است.
وی گفت: در ابتدای دولت چهاردهم تنها حدود ۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان تهران احداث شده بود، اما امروز ظرفیت از ۴۰۰ مگاوات عبور کرده و برآورد ما این است که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، طی چند ماه آینده ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان به حدود هزار مگاوات برسد.
استاندار تهران با اشاره به حجم طرحهای در دست اجرا اظهار کرد: بیش از ۷ هزار مگاوات مجوز احداث نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده و مراحل اداری، تأمین زمین و انعقاد قراردادهای این پروژهها در حال انجام است.
معتمدیان افزود: در حال حاضر حدود هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی نیز در نقاط مختلف استان در حال احداث است و با تکمیل این پروژهها، ظرفیت تولید برق خورشیدی تهران افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
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