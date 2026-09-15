به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صفی‌خانی در جلسه کمیته استانی انرژی خورشیدی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های استان قزوین دانست و اظهار کرد: فرآیندهای اداری دست‌وپاگیر باید حذف شود تا زمینه برای جهش در جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی افزود: تسریع در صدور مجوزها و کوتاه شدن مسیرهای اداری باید با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: بر اساس توافق صورت‌گرفته با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، جلسات کمیسیون تغییر کاربری اراضی غیرکشاورزی باید هر دو هفته یک‌بار برگزار شود تا درخواست‌های متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

صفی‌خانی با تأکید بر تغییر رویکرد در مدیریت پروژه‌های انرژی خورشیدی تصریح کرد: قراردادهایی که متقاضیان آنها در مهلت مقرر نسبت به اجرای طرح اقدام نکرده‌اند، مشمول فسخ خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: نظارت دقیق بر روند واگذاری زمین یک حق عمومی است و نباید به دلیل تعلل سرمایه‌گذاران، فرصت‌ها و ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی خورشیدی معطل بماند.