تشکیل پرونده قضایی برای تأخیر پروازهای روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر،قوه قضاییه اعلام کرد: در پی تاخیر در تعدادی از پروازهای روز گذشته و نارضایتی مسافران، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد.

در همین رابطه با موضوع تاخیر پروازها و بررسی آن پرونده قضایی تشکیل شده است.