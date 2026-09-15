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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

تشکیل پرونده قضایی برای تأخیر پروازهای روز گذشته

تشکیل پرونده قضایی برای تأخیر پروازهای روز گذشته

در پی تأخیر تعدادی از پروازهای روز گذشته و نارضایتی مسافران، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و پرونده قضایی برای بررسی علت تأخیرها تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،قوه قضاییه اعلام کرد: در پی تاخیر در تعدادی از پروازهای روز گذشته و نارضایتی مسافران، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد.

در همین رابطه با موضوع تاخیر پروازها و بررسی آن پرونده قضایی تشکیل شده است.

کد مطلب 6947788
مهسا حيدری توچائی

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