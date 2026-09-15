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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

توافقات در روسیه و هند برای اقتصاد کشور راهگشا خواهد بود

توافقات در روسیه و هند برای اقتصاد کشور راهگشا خواهد بود

نشست شورای بورس به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست ضمن بررسی وضعیت بازار سرمایه مواردی از دستور کار مطرح و به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و هجدهمین نشست شورای بورس به ریاست علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست ضمن بررسی وضعیت بازار سرمایه مواردی از دستور کار مطرح و به تصویب رسید.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ابتدای نشست، مدنی زاده گزارشی از دستاوردهای سفر به روسیه و هند و نشست وزرای اقتصادی بریکس به شورای بورس ارائه کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه خلاصه اخبار و اتفاقات اجلاس سران بریکس و تفاهمات این نشست در رسانه ها منعکس شده است، گفت: در این نشست ها بازخوردهای بسیار خوبی هم از طرف سران کشورهای عضو بریکس داشتیم و هم در جلساتی که با کشورهای حاضر در این نشست برگزار شد، زمینه های همکاری های بسیار مفیدی در حوزه های مختلف اقتصادی مورد تفاهم و توافق قرار گرفت.

مدنی زاده ایجاد زمینه های لازم برای تعاملات با بانکهای عضو بریکس از جمله کشور روسیه را از دیگر دستاوردهای این سفر دانست و افزود: این توافقات قطعا برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور راهگشا خواهد بود.

کد مطلب 6947792
سمیه رسولی

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