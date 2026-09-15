به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و سی و دومین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ اظهارکرد: سازمان باید با همکاری شهرداری و سازمان املاک و مستغلات شهرداری نسبت به تعیین تکلیف دعوی حقوقی و انتقال اسناد مالکیت از مجموع ۲۳۳ هکتار اراضی میدان مرکزی به میزان تقریبی ۳.۵ هکتار معارض شخصی، ۴۸ هکتار معارض بنیاد مستضعبان و شهرداری تهران اقدام کند.

وی با تأکید بر تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی سازمان، خاطرنشان کرد: سازمان باید نسبت به توسعه زیرساخت های ذخیره سازی درخصوص طراحی و احداث سردخانه با قابلیت نگهداری با دمای صفر و زیرصفر و ایجاد انبار مجهز به منظور نگهداری کالاهای اساسی و استراتژیک اقدام کند.

صادقی با اشاره به تکلیف سازمان مبنی بر استقرار سیستم مدیریت نقل و انتقالات برای شناسایی نقل و انتقالات سرقفلی حجرات میدان مرکزی و تدوین دستورالعمل های شفاف برای فرآیندهای نقل و انتقال، یادآور شد: سازمان باید نسبت به وصول مطالبات معوق کارگزاری و همچنین پیگیری توافقنامه های منعقد شده با شرکت های بازرگانی و تعاونی اقدام لازم را انجام دهد.

وی با تأکید بر اصلاح فرآیندهای شناسایی و محاسبه مصرف برق غرفه داران برای وصول کامل هزینه های برق متناسب با میزان مصرف، تصریح کرد: سازمان باید با همکاری شهرداری تهران در خصوص مغایرت نامساعد با بودجه مصوب شورا و همچنین عدم ارائه ریز درآمدها و هزینه ها به حسابرس اقدام کند.

مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی یک امر جاری است، اظهار کرد: در مواردی یا ما به پیمانکاران بدهکار می شویم و یا آنها به ما بدهکار می شوند. در مجموع میزان بدهی های ما در بخش تعاونی کارکنان کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است که بیشتر بدهی ما مربوط به عرضه گوشت وارداتی بوده است.

وی در رابطه با سرقفلی املاک میدان مرکزی یادآور شد: تاکنون این موضوع پیش نیامده که کسی انتقال سند انجام دهد و ما این اسناد را دریافت نکنیم اما مشکل این است که افراد قولنامه های دستی تنظیم می کنند؛ لذا ما نمی توانیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم. درخواست ما این است که استعلامات از سازمان صورت بگیرد.

بختیاری زاده با تأکید بر اینکه یک انبار و سردخانه در حال ساخت است، خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که در توافق با بنیاد مستضعفان یک سردخانه دیگر را راه اندازی کنیم که بخشی از آن را برای بهره برداری آماده کردیم اما مسائلی ایجاد شد که هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه در مجموعه بنکداری و زون صنعتی میدان میوه و تره بار مرکزی ۶۵ هکتار زمین وجود دارد، گفت: طرح یک زمین ۱۳ هکتاری آماده شد تا زون صنعتی بنکداری را در این زمین دایر کنیم. زمین به سازمان سرمایه گذاری جهت کارشناسی معرفی شده است. این زون شامل هزار و ۴۰۰ غرفه می شود که بنکداران در این محدوده مستقر شوند و در این زمینه جلساتی را با اتحادیه بنکداران برگزار کردیم.

بختیاری زاده تأکید کرد: در زون صنعتی نیز بخشی را به عنوان زون پروتئینی و بخشی دیگر به عنوان انبار و سردخانه پیش بینی شده است. ۶۰ هزار تن سردخانه و ۴۰ هزار تن انبار برای تهران پیش بینی کرده ایم. این موارد به تدریج در سازمان سرمایه گذاری پیگیری می شود تا سرمایه گذاران برای ایجاد این زون ها وارد عمل شوند.

گفتنی است گزارش حسابرسی سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.