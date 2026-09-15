اعزام کاروان «مهر با نشاط» به مدارس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، این کاروان شامل ۶ هزار و ۷۰۰ قلم اقلام ورزشی، بهداشتی و کمکهای اولیه است که با هدف ارتقای سلامت و نشاط دانشآموزان، بهویژه در مدارس مناطق محروم و کمبرخوردار توزیع میشود.
منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در آیین اعزام این کاروان اظهار داشت: پیام محوری کاروان امسال، «امیدآفرینی» در میان خانوادهها و دانشآموزان است. ما بر این باوریم که دانشآموز ایرانی نماد صبر، مقاومت و امید است و بازگشت شور و نشاط به مدارس، ضامن پویایی جامعه خواهد بود.
وی با تأکید بر سیاست عدالت آموزشی و ورزشی افزود: با تلاشهای صورت گرفته، سرانه فضای ورزشی استان از ۰.۳۰ متر مربع در سالهای گذشته به ۰.۵۷ متر مربع افزایش یافته است.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ضمن قدردانی از تعامل اداره کل ورزش و جوانان استان تصریح کرد: ورزش حق شهروندی هر دانشآموز است و هدف ما در این مسیر، کشف استعدادهای نهفته در مناطق دورافتاده و کمجمعیت است.
مهدی فولادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان نیز در این آیین ضمن اعلام آمادگی برای حمایت همهجانبه از توسعه زیرساختهای ورزشی در مدارس، اظهار داشت: تعامل و همافزایی بین ادارهکل آموزش و پرورش و ادارهکل ورزش و جوانان، نویدبخش کشف استعدادهای ناب ورزشی در جایجای استان است.
وی افزود: نگاه ما در این همکاری مشترک، ایجاد عدالت در دسترسی به امکانات ورزشی و بهرهمندی دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار از فضاهای استاندارد است تا با تقویت روحیه نشاط و سلامت در مدارس، گامهای موثری در راستای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در استان برداریم.
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