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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

تکمیل پروژه‌های مسکن ایلام اولویت اول استان است

تکمیل پروژه‌های مسکن ایلام اولویت اول استان است

ایلام- معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: تکمیل پروژه‌های مسکن ایلام اولویت اول استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی ظهر سه شنبه در جلسه شورای فنی استان ایلام با تأکید بر نقش پیمانکاران در اجرای طرح‌های عمرانی گفت: پیمانکاران بازوی اجرایی دولت هستند و به‌ویژه از پیمانکاران بومی استان که برای اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه ایلام پای کار هستند، تقدیر ویژه دارم.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تأثیر شرایط اقتصادی کشور و مشکلات تأمین برخی تجهیزات وارداتی افزود: تورم مسئله‌ای ملی و حتی جهانی است و در ایلام نیز عوامل مختلفی بر افزایش قیمت اجرای پروژه‌های عمرانی اثر گذاشته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام هدف از برگزاری فوق‌العاده این جلسه را احصای مشکلات پیمانکاران و یافتن راهکار برای رفع موانع اجرای پروژه‌ها، به‌ویژه پروژه‌های نهضت ملی مسکن عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که با کمک دولت و پیمانکاران، پروژه‌ها به پایان برسد و واحدهای مسکونی هرچه سریع‌تر به مردم تحویل داده شود.

دارابی تأکید کرد: تا جایی که قانون اجازه دهد، برای رفع مشکلات و موانع پیمانکاران تلاش خواهیم کرد؛ چرا که مردم منتظر تحویل منازل خود هستند و در قبال این موضوع، هم دولت و هم پیمانکاران مسئولیت اجتماعی دارند.

وی همچنین از پیگیری این مسائل در شورای تأمین مسکن استان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد تا موضوعاتی از جمله تغییر مابه‌التفاوت قیمت ساخت و دشواری تأمین برخی تجهیزات، در سطح ملی تعیین تکلیف شود.

کد مطلب 6947817

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