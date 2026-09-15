به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی ظهر سه شنبه در جلسه شورای فنی استان ایلام با تأکید بر نقش پیمانکاران در اجرای طرح‌های عمرانی گفت: پیمانکاران بازوی اجرایی دولت هستند و به‌ویژه از پیمانکاران بومی استان که برای اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه ایلام پای کار هستند، تقدیر ویژه دارم.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تأثیر شرایط اقتصادی کشور و مشکلات تأمین برخی تجهیزات وارداتی افزود: تورم مسئله‌ای ملی و حتی جهانی است و در ایلام نیز عوامل مختلفی بر افزایش قیمت اجرای پروژه‌های عمرانی اثر گذاشته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام هدف از برگزاری فوق‌العاده این جلسه را احصای مشکلات پیمانکاران و یافتن راهکار برای رفع موانع اجرای پروژه‌ها، به‌ویژه پروژه‌های نهضت ملی مسکن عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که با کمک دولت و پیمانکاران، پروژه‌ها به پایان برسد و واحدهای مسکونی هرچه سریع‌تر به مردم تحویل داده شود.

دارابی تأکید کرد: تا جایی که قانون اجازه دهد، برای رفع مشکلات و موانع پیمانکاران تلاش خواهیم کرد؛ چرا که مردم منتظر تحویل منازل خود هستند و در قبال این موضوع، هم دولت و هم پیمانکاران مسئولیت اجتماعی دارند.

وی همچنین از پیگیری این مسائل در شورای تأمین مسکن استان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد تا موضوعاتی از جمله تغییر مابه‌التفاوت قیمت ساخت و دشواری تأمین برخی تجهیزات، در سطح ملی تعیین تکلیف شود.