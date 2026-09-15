جهانگیر یوسفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیماریهای تنفسی از جمله کرونا معمولاً با آغاز فصل سرما افزایش پیدا میکنند و به همین دلیل نظام مراقبت و دیدهوری بیماریهای تنفسی در کشور بهصورت مستمر وضعیت شیوع این بیماریها را پایش میکند.
وی افزود: دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سوی وزارت بهداشت در قالب نظام مراقبت و دیدهوری بیماریهای تنفسی ساماندهی شدهاند و بر اساس این نظام، هر هفته در یک روز از بیماران سرپایی یک مرکز منتخب نمونهگیری بالینی انجام میشود.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: دادههای حاصل از این نمونههای بالینی برای بررسی میزان شیوع بیماریهای تنفسی مورد استفاده قرار میگیرد و از این طریق روند بیماریهایی مانند کرونا و آنفلوآنزا در کشور و استانها رصد میشود.
یوسفی با اشاره به وضعیت کرونا در کشور گفت: بر اساس دادههای نظام مراقبت، روند موارد کووید ۱۹ یا همان کرونا در کشور افزایشی بوده است و در استان کردستان نیز بیماریهای تنفسی مختلف از جمله آنفلوآنزا، کرونا، شبهآنفلوآنزا و سرماخوردگی مورد پایش قرار میگیرند.
سهم شبهآنفلوآنزا از بیماریهای تنفسی افزایش یافت
وی تصریح کرد: بررسی علائم بالینی بیماران در کردستان نشاندهنده روند افزایشی بیماریهای تنفسی است و در هفته نخست شهریور، ۲۴ درصد موارد بیماریهای تنفسی دارای علائم شبهآنفلوآنزا بودند که این میزان در هفته دوم به ۲۶ درصد و در هفته سوم به ۳۰ درصد رسید.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطرنشان کرد: این آمار نشان میدهد که سهم موارد شبهآنفلوآنزا در میان بیماریهای تنفسی استان در هفتههای اخیر افزایش داشته است.
یوسفی درباره نتایج نمونهگیری از بیماران بستری دارای علائم شدید تنفسی نیز گفت: از افرادی که با علائم شدید تنفسی بستری میشوند، نمونهگیری انجام میشود تا عامل بیماری مشخص شود.
وی افزود: از ابتدای تیرماه تا هفته سوم شهریور، هزار و ۶۰ نمونه از نظر ابتلا به کرونا در استان بررسی شده که هشت نمونه مثبت بوده است؛ این میزان کمتر از یک درصد کل نمونههای بررسیشده را شامل میشود.
یوسفی ادامه داد: همچنین در همین مدت از ۲۲۰ نمونه از نظر ابتلا به آنفلوآنزا آزمایش انجام شده که پنج مورد مثبت بوده و حدود دو درصد نمونهها را شامل میشود.
توصیه به واکسیناسیون گروههای پرخطر
وی با اشاره به احتمال افزایش بیماریهای تنفسی همزمان با سرد شدن هوا اظهار کرد: با کاهش دما انتظار میرود موارد بیماریهای تنفسی افزایش پیدا کند و به همین دلیل واکسیناسیون گروههای پرخطر باید با جدیت دنبال شود.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: مادران باردار، سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای از جمله گروههایی هستند که باید با اولویت نسبت به واکسیناسیون اقدام کنند.
یوسفی همچنین به عموم مردم توصیه کرد: در محیطهای شلوغ و اجتماعی از ماسک استفاده کنند و شستوشوی مرتب دستها و رعایت سایر نکات بهداشتی را جدی بگیرند.
سرماخوردگی همچنان شایعترین علائم تنفسی
وی با بیان اینکه موارد مثبت کرونا، آنفلوآنزا و سرماخوردگی در استان مشاهده شده است، افزود: بیشترین علائمی که در میان بیماریهای تنفسی دیده میشود مربوط به سرماخوردگی است، اما در مجموع روند بیماریهای تنفسی افزایشی بوده و باید مراقبتهای لازم انجام شود.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان درباره مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک نیز هشدار داد و گفت: بیماریهای ویروسی با مصرف آنتیبیوتیک درمان نمیشوند و استفاده خودسرانه از این داروها اثری در بهبود بیماری ندارد.
یوسفی تأکید کرد: آنتیبیوتیک تنها در صورت تشخیص پزشک و وجود عفونت باکتریایی باید مصرف شود و مردم از مصرف خودسرانه این داروها پرهیز کنند.
وی در پایان با اشاره به علائم هشدار بیماریهای تنفسی گفت: افرادی که دچار تنگی نفس، تب شدید، درد قفسه سینه، سردرد شدید یا سرفه میشوند، باید برای بررسی وضعیت خود به پزشک مراجعه کنند.
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