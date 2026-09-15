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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

وزیر تعاون: طرح محله‌محوری در حوزه حمایت اجتماعی تحول ایجاد می‌کند

وزیر تعاون: طرح محله‌محوری در حوزه حمایت اجتماعی تحول ایجاد می‌کند

مشهد- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: محله‌محوری از تاکیدات رییس‌جمهور است و احیای نهاد اجتماعی محله که در سال‌های گذشته تضعیف شده است می‌تواند تحول مهمی در حوزه حمایت اجتماعی ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری ظهر سه‌شنبه در ارتباط وبیناری با نشست علمی تخصصی مدیران ارشد ستادی و استانی سازمان بهزیستی کشور با محوریت طرح سلامت اجتماعی‌محور «سلام محله» در مشهد اظهار کرد: اجرای سیاست محله‌محوری کاری دشوار است زیرا جامعه امروز تا حدودی نهاد محله و ارتباطات اجتماعی مبتنی بر آن را از دست داده است.

وی ادامه داد: نسل ما در ارتباطات محله‌ای قوی، رشد کرد و در گذشته محله یکی از مهم‌ترین بسترهای ارتباطات اجتماعی و حمایت از افراد بود اما واقعیت آن است که آنچه آن زمان به عنوان محله‌محوری وجود داشت، در گذر زمان تضعیف شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بعد از خانواده، محله مهم‌ترین نهاد برای حمایت اجتماعی است از این رو موضوع محله‌محوری ارتباط بسیار نزدیکی با ماموریت‌های سازمان بهزیستی دارد.

میدری گفت: امروز زنده کردن دوباره محله و تبدیل آن به یک نهاد اثرگذار اجتماعی کار آسانی نیست اما باید تلاش کنیم نهادی را که در گذشته وجود داشته و تضعیف شده است، دوباره احیا کرده و به آن نقش مؤثر در حمایت اجتماعی بدهیم.

وی افزود: سازمان بهزیستی تاکنون اقدامات زیادی در این زمینه انجام داده است و باید از ظرفیت‌های موجود برای تقویت رویکرد محله‌محوری استفاده کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی سامانه «رستا» از سوی شورای اطلاع‌رسانی دولت اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف ایجاد انسجام در روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده و می‌تواند به تقویت ارتباط میان اقدامات دستگاه‌ها و جامعه کمک کند.

میدری توضیح داد: در قالب این سامانه دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات و فعالیت‌های خود را بارگذاری کنند و عملکردشان به صورت مستمر از طریق سامانه «رستا» ارزیابی می شود.

وی افزود: با اجرای این طرح، عملکرد هر شهرستان و استان به شکل روشن و شفاف قابل مشاهده و ارزیابی خواهد بود و این موضوع می‌تواند در تقویت پاسخگویی و شفافیت دستگاه‌ها مؤثر باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: استفاده از چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند در حوزه محله‌محوری نیز کمک‌کننده باشد و زمینه شناسایی بهتر اقدامات، ظرفیت‌ها و نیازهای هر منطقه را فراهم کند.

کد مطلب 6947843

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