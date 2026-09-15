به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری ظهر سه‌شنبه در ارتباط وبیناری با نشست علمی تخصصی مدیران ارشد ستادی و استانی سازمان بهزیستی کشور با محوریت طرح سلامت اجتماعی‌محور «سلام محله» در مشهد اظهار کرد: اجرای سیاست محله‌محوری کاری دشوار است زیرا جامعه امروز تا حدودی نهاد محله و ارتباطات اجتماعی مبتنی بر آن را از دست داده است.

وی ادامه داد: نسل ما در ارتباطات محله‌ای قوی، رشد کرد و در گذشته محله یکی از مهم‌ترین بسترهای ارتباطات اجتماعی و حمایت از افراد بود اما واقعیت آن است که آنچه آن زمان به عنوان محله‌محوری وجود داشت، در گذر زمان تضعیف شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بعد از خانواده، محله مهم‌ترین نهاد برای حمایت اجتماعی است از این رو موضوع محله‌محوری ارتباط بسیار نزدیکی با ماموریت‌های سازمان بهزیستی دارد.

میدری گفت: امروز زنده کردن دوباره محله و تبدیل آن به یک نهاد اثرگذار اجتماعی کار آسانی نیست اما باید تلاش کنیم نهادی را که در گذشته وجود داشته و تضعیف شده است، دوباره احیا کرده و به آن نقش مؤثر در حمایت اجتماعی بدهیم.

وی افزود: سازمان بهزیستی تاکنون اقدامات زیادی در این زمینه انجام داده است و باید از ظرفیت‌های موجود برای تقویت رویکرد محله‌محوری استفاده کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی سامانه «رستا» از سوی شورای اطلاع‌رسانی دولت اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف ایجاد انسجام در روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده و می‌تواند به تقویت ارتباط میان اقدامات دستگاه‌ها و جامعه کمک کند.

میدری توضیح داد: در قالب این سامانه دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات و فعالیت‌های خود را بارگذاری کنند و عملکردشان به صورت مستمر از طریق سامانه «رستا» ارزیابی می شود.

وی افزود: با اجرای این طرح، عملکرد هر شهرستان و استان به شکل روشن و شفاف قابل مشاهده و ارزیابی خواهد بود و این موضوع می‌تواند در تقویت پاسخگویی و شفافیت دستگاه‌ها مؤثر باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: استفاده از چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند در حوزه محله‌محوری نیز کمک‌کننده باشد و زمینه شناسایی بهتر اقدامات، ظرفیت‌ها و نیازهای هر منطقه را فراهم کند.