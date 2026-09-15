همایش سراسری مدیران بهزیستی کشور در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش سراسری مدیران ادارات کل بهزیستی سراسر کشور صبح سه شنبه در مشهد با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران دولتی و مسئولان استانی و کشوری برگزار شد.

این همایش با هدف بررسی آخرین وضعیت فعالیت‌ها، تحولات و دستاوردهای سازمان بهزیستی کشور و همچنین بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به جامعه هدف این سازمان در مشهد برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با بهزیستن مددجویان، حمایت از افراد دارای معلولیت، توانمندسازی جامعه هدف و تأمین نیازهای اساسی مددجویان مورد توجه قرار گرفت و مدیران کل بهزیستی استان‌های سراسر کشور درباره مسائل و چالش‌های موجود در حوزه مأموریت‌های این سازمان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین بررسی تجربه‌های موفق استان‌ها و شناسایی راهکارهای عملی برای ارتقای سطح خدمات اجتماعی، حمایتی و توانبخشی از دیگر محورهای این گردهمایی بود.

برگزاری این همایش در مشهد فرصتی برای طرح مسائل و ظرفیت‌های خراسان رضوی در حوزه خدمات اجتماعی و بهزیستی نیز فراهم کرده است. مدیران حاضر در این نشست، ضمن بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان بهزیستی، درباره نحوه تأمین نیازهای جامعه هدف و تقویت سازوکارهای حمایتی و توانمندسازی نیز گفتگو کردند.

این همایش با حضور سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران و مسئولان دولتی در سطح استان و کشور در مشهد برگزار شد.