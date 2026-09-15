تداوم دوره های طرح ولایت در سی و یکمین سال برگزاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بهلگردی، ظهر سهشنبه در نشست خبری سی و یکمین سال برگزاری دورههای طرح ولایت در مشهد مقدس، به تبیین جایگاه و تاریخچه این جریان فرهنگی و معرفتی پرداخت و با یادبود امام شهید و مرحوم علامه مصباح یزدی، مبتکر این مسیر، اظهار کرد: این دورهها بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و با هدف تربیت کادر تراز برای پاسخگویی به نیازهای فکری جامعه و جوانان شکل گرفته است.
معاون اجرایی مرکز آموزشهای آزاد موسسه امام خمینی(ره) با اشاره به اعتراف رسانههای دشمن درباره نقش این دوره در تقویت کادر مورد نیاز انقلاب بیان کرد: با وجود هجمههای رسانهای، این طرح اکنون به نهال بالندهای تبدیل شده که سالانه هزاران نفر را از اقشار مختلف در بر میگیرد.
وی با تشریح محتوای آموزشی این دوره، افزود: این طرح با ارائه شش کتاب اصلی شامل معرفتشناسی، خداشناسی، انسانشناسی، فلسفه، اخلاق و فلسفه سیاست، به دنبال پاسخ به شش سوال اساسی مکتب اسلام است. هدف ما این است که فرد بتواند بدون پیشفرض و بر پایه مبانی عقلانی، تکلیف خود را با دین روشن کند.
بهلگردی در ادامه با اشاره به گستردگی فعالیتهای این مرکز، اعلام کرد که دورههای طرح ولایت علاوه بر دانشجویان و نیروهای مسلح، در سطوح دانشآموزی، معلمان، مدیران دستگاهها و حتی در فضای بینالملل برای جبهه مقاومت برگزار میشود که تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار فارغالتحصیل از این دورهها داشتهایم و هدف ما رسیدن به مرز یک میلیون نفر است.
معاون اجرایی مرکز آموزشهای آزاد موسسه امام خمینی(ره) همچنین به تحولات تکنولوژیک در این حوزه اشاره کرد و گفت: ما برای تسهیل یادگیری در فضای مجازی، از ابزارهای هوش مصنوعی و سامانههای هوشمند استفاده میکنیم تا امکان دسترسی و تبدیل لحظهای متون و تدریسها به زبانهای مختلف برای کاربران خارج از کشور فراهم شود؛ هرچند در این مسیر، دقت و عمق مباحث که میراث اصلی مرحوم علامه مصباح است را اولویت اصلی خود قرار دادهایم.
وی با توضیح درباره دورههای تربیت استاد برای طلاب حوزه علمیه، خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مبرم فضای بینالملل، ما طرح تربیت مدرس بینالملل را برای زباندانانی که توانایی تدریس مبانی انقلاب را در کشورهای مختلف دارند، راهاندازی کردهایم؛ چرا که صدور الگوی انقلاب اسلامی، در گرو انتشار و تبیین مبانی آن است.
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