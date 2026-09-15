بهزاد برارزاده در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به خسارتهای ناشی از سیلاب اخیر به تأسیسات آبرسانی استان اظهار کرد: در این حادثه، به برخی منابع تأمین آب از جمله چشمه اسپیاو، چشمه گردو و چشمه ملکار خسارت وارد شد و به منظور حفظ کیفیت آب و کنترل کدورت، برخی از این منابع به طور موقت از مدار خارج شدند.
وی افزود: در رودبارک کلاردشت نیز شرایط مشابهی ایجاد شد و با توجه به افزایش کدورت آب، کاهش دبی و میزان تولید برای بهبود کیفیت آب در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با قدردانی از صبوری مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت گفت: همراهی مردم در زمان بروز این حوادث کمک بزرگی به مجموعه آبفا کرد تا بتوانیم با مدیریت منابع و تلاش شبانهروزی همکاران، شرایط را کنترل کرده و خدمات مناسبتری ارائه دهیم.
برارزاده با اشاره به اقدامات انجامشده در سایر نقاط استان ادامه داد: در مناطقی مانند سوادکوه و همچنین محدوده سد شهید رجایی و سد حضرت آیتالله صالحی مازندرانی نیز در مقاطعی با دغدغههای ناشی از شرایط منابع آب مواجه بودیم که با همکاری مجموعه آبفا و همراهی مردم از این شرایط عبور کردیم.
وی با اشاره به برنامههای اجراشده در هفته دولت گفت: در این ایام ۲۹۲ پروژه در حوزه آب و فاضلاب مازندران با اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان نیز در قالب برنامههای آینده مجموعه پیشبینی شده است.
مدیرعامل آبفای مازندران، اجرای پروژههای تأمین آب از منابع سطحی را از مطالبات مهم منطقه نوشهر و چالوس دانست و گفت: اجرای سد انحرافی مرزنآباد و سد انحرافی ۲ هزار و ۳۰۰ از جمله مطالباتی است که باید با جدیت دنبال شود.
برارزاده خاطرنشان کرد: خط انتقال آب از چشمه گردو به سمت نوشهر حدود ۵۰ سال قدمت دارد و اکنون با وجود فرسودگی، همچنان مورد استفاده قرار میگیرد. باید با اجرای طرحهای جدید و توسعه منابع، وابستگی به خطوط و منابع قدیمی کاهش یابد.
وی تأکید کرد: بهرهبرداری از سد انحرافی ۲ هزار و ۳۰۰ میتواند از نظر کمی و کیفی شرایط تأمین آب مردم نوشهر را ارتقا دهد و مجموعه آبفا نیز پیگیری این موضوع را ادامه خواهد داد.
۲۴ هزار مترمکعب ظرفیت تصفیه فاضلاب نوشهر و چالوس
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در ادامه به طرحهای فاضلاب در نوشهر و چالوس اشاره کرد و گفت: سال گذشته تصفیهخانه فاضلاب شماره دو با ظرفیت ۱۲ هزار مترمکعب در شبانهروز به بهرهبرداری رسید و تصفیهخانه شماره یک نیز در حال ارتقا است.
برارزاده افزود: ظرفیت تصفیهخانه شماره یک از ۱۰ هزار به ۱۲ هزار مترمکعب در شبانهروز افزایش خواهد یافت و این طرح در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد؛ بنابراین ظرفیت مجموع تصفیه فاضلاب این مجموعه به ۲۴ هزار مترمکعب در شبانهروز خواهد رسید.
وی با بیان اینکه نوشهر و چالوس در برخی ایام سال پذیرای شمار زیادی از مسافران و گردشگران هستند، گفت: توسعه شبکه فاضلاب برای این شهرها اهمیت ویژهای دارد و نباید اجازه داد افزایش جمعیت شناور موجب ایجاد چالش در حوزه فاضلاب شود.
مدیرعامل آبفای مازندران با اشاره به پیشرفت اجرای شبکه فاضلاب در نوشهر اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد شبکه فاضلاب این شهر اجرا شده و ۳۰ درصد باقیمانده نیز در برنامه قرار دارد.
برارزاده ادامه داد: در منطقه سیترا نیز پیمانکار پروژه در حال انتخاب است و حدود پنج کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا خواهد شد که امیدواریم عملیات اجرایی آن تا آذرماه آغاز شود.
وی درباره وضعیت فاضلاب چالوس نیز گفت: در این شهر نیز بخش قابل توجهی از شبکه اجرا شده و تکمیل بخشهای باقیمانده در دستور کار قرار دارد. منطقه رادیو دریا از جمله نقاطی است که بخش عمده شبکه فاضلاب آن باید اجرا شود و این موضوع در برنامه آبفا قرار گرفته است.
برارزاده همچنین از تعیین پیمانکار پروژه فاضلاب اشکاردشت خبر داد و گفت: اجرای پروژههای فاضلاب در سایر نقاط شهرهای نوشهر و چالوس نیز با هدف کاهش دغدغههای مردم و ارتقای شاخصهای بهداشتی و زیستمحیطی دنبال میشود.
وی در پایان با تأکید بر نقش مطالبهگری رسانهها و همراهی مردم در پیشبرد پروژههای آب و فاضلاب گفت: تلاش مجموعه آبفا این است که با اجرای طرحهای پیشبینیشده، دغدغه مردم در حوزه آب و فاضلاب کاهش یابد و بتوانیم خدمات پایدار و مطلوبتری به شهروندان ارائه کنیم.
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