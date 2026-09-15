به گزارش خبرگزاری مهر، انجمنهای ادبی فعال و شناسهدار و نیز انجمنهای ادبی تازه تاسیس برای طی مراحل ثبتنام و دریافت شناسه جدید به سامانه امور انجمنهای ادبی به نشانی anjoman.ketab.ir که از سوی خانه کتاب و ادبیات ایران طراحی شده مراجعه کنند.
دریافت حمایتهای مادی و معنوی، .توجه به فرهنگ بومی و محلی، شناسایی ظرفیتهای واقعی ادبی کشور و همچنین حمایت و آموزش افرادی که در سراسر کشور در زیستبوم فرهنگی ایران قلم میزنند، از جمله مزایای دریافت این شناسه برای انجمنهای ادبی است.
سامانه امور انجمنهای ادبی بهعنوان بازوی اجرایی و برنامهریزی دولت پس از پنج سال وقفه با تغییرات ساختاری و فنی دوباره راهاندازی شده است. این سامانه در راستای تاکیدات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر توجه ویژه به ظرفیت استانها و شهرستانها، بازتعریف و طراحی شده است.
فعالیت سامانه امور انجمنهای ادبی در دوره جدید در همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران، دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها انجام خواهد شد.
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