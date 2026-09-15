به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «پرواز دسته‌جمعی پرنده‌ها»، با حضور بهزاد دانشگر، نویسنده کتاب، محمدصادق شهبازی (پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی و فعال فرهنگی) و جمعی از فعالان فرهنگی در فرهنگسرای گلستان برگزار شد.

این کتاب روایت مستند شکل‌گیری، حرکت تیمی و موفقیت شرکت دانش‌بنیان بهپویان در حوزه هوش مصنوعی صنعتی است؛ شرکتی که هسته اولیه آن از یک مسجد و مجموعه فرهنگی-مذهبی در مشهد شکل گرفت و امروز در بهینه‌سازی مصرف انرژی (آب، برق و گاز) دستاوردهای ملی قابل توجهی داشته است.

در روزگاری که همه از خراب کردن می‌گویند، باید ساخت

بهزاد دانشگر، نویسنده اثر در سخنرانی خود با تأکید بر اهمیت روایت پیشرفت گفت: من بیشتر به ساختن علاقه دارم. در جامعه‌ای که آدم‌ها بیشتر به تخریب خودشان، اطرافیان و شهرشان مشغول‌اند و مثل قبرستان مرده‌زیست می‌کنند، دوست دارم ساختن‌ها را تماشا کنم و روایت کنم. این ساختن‌ها به ما ایده و امید می‌دهد.

او افزود: فرض کنیم این کشور ویرانه است؛ آیا باید بگذاریم ویرانه‌تر شود یا باید بسازیمش؟ کسی از بیرون نمی‌آید خانه ما را بسازد. ما باید بسازیم. شهدا هم آمدند تا جلوی ویرانی را بگیرند. من همیشه دوست دارم درباره آدم‌هایی حرف بزنم که جلوی ویرانی را می‌گیرند و می‌سازند.

دانشگر درباره نسبت دین و پیشرفت نیز گفت: این آدم‌ها اگر تعلق خاطر دینی نداشتند، آدم‌های معمولی می‌ماندند. باور دینی‌شان به آن‌ها می‌گفت باید پرشتاب‌تر حرکت کنند. بدون آن دست آسمانی، این‌قدر موفق نمی‌شدند. جامعه ما با بیماری پول‌محوری مواجه است که انسانیت را می‌بلعد. این تیم اما مسئله‌شان پول درآوردن نبود؛ با هم بودند و همین اتحاد باعث رشدشان شد. عنوان کتاب هم همین اتحاد و پرواز دسته‌جمعی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به نقش مسجد در این روایت اظهار داشت: یکی از دلایل انتخاب این سوژه، تغییر نگاه من به مسجد بود. اینجا با روحانی‌ای مواجهیم که مغز متفکر شرکت است و مهندسان سراپا گوش حرف‌های او هستند. این نگاه، مسجد را از محلی صرفاً برای نماز به پایگاهی برای تغییر اقتصاد کشور و حتی منطقه تبدیل کرده است.

دانشگر تأکید کرد: این کتاب می‌تواند جنبه تربیتی داشته باشد و نگاه افراد را حتی در موقعیت‌های ساده زندگی تغییر دهد. هر کسی که این کتاب را بخواند، می‌تواند نگاهش را عوض کند؛ از زن خانه‌دار تا کارمند و مدیر.

او همچنین به پیشرو بودن تیم بهپویان اشاره کرد و گفت: پروژه‌ای که این‌ها هشت-نه سال پیش در مشهد اجرا کرده بودند، در همایشی در اروپا به‌عنوان الگو مطرح شد؛ در حالی که شرکت‌های پیشرو دنیا تازه در مرحله مطالعه بودند. این‌ها در مسیر خودشان از دنیا جلوتر حرکت کرده‌اند.

روایت پیشرفت در برابر جریان تحریف و توجیه

محمدصادق شهبازی، پژوهشگر و فعال فرهنگی، در ادامه مراسم با اشاره به دو جریان آسیب‌زا در فضای رسانه‌ای کشور گفت: یک جریان تحریف است که می‌گوید ما هیچ توانی نداریم و کشوری جهان‌سومی در حد سومالی هستیم. جریان دیگر توجیه است که می‌گوید همه چیز خوب است و هیچ مشکلی نداریم. کار بزرگ امثال آقای دانشگر این است که نشان می‌دهند امکان حرکت و پیشرفت وجود دارد.

شهبازی کتاب را «روانشناسی موفقیت ایرانی» توصیف کرد و افزود: این کتاب نشان می‌دهد مشکلات همیشگی نیست و قابل تغییر است. زیبایی‌های جامعه ایران، به‌ویژه مشهد در دهه‌های مختلف را به تصویر می‌کشد. این‌ها آدم‌های عادی بودند که از مسجد شروع کردند و علوم پایه را به پاسخگویی نیازهای صنعتی تبدیل کردند.

وی با اشاره به ظرفیت مساجد گفت: قبل از انقلاب و در دوران جنگ، مساجد تأثیر جدی داشتند. حالا وارد دوره جدیدی شده‌ایم که مساجد می‌توانند مسائل کشور را حل کنند. این کتاب نشان می‌دهد مساجد می‌توانند تاریخ‌ساز و جامعه‌ساز باشند. ۷۰ نفر با تخصص‌های مختلف از یک محیط محلی جمع شدند و کاری کردند که شرکت‌های بزرگ خارجی هم نتوانستند.

شهبازی تأکید کرد: نخبگی را نباید فقط در رتبه‌های کنکور خلاصه کرد. نخبه کسی است که بلد باشد با دیگران ارتباط بگیرد، مسئله را حل کند و وسط جامعه باشد. این کتاب نشان می‌دهد ظرفیت مردمی کشور چقدر بالاست و اگر مسئولان با مردم همراه شوند، می‌توان به رشدی رسید که هیچ کشوری نرسیده است.

در پایان مراسم، کتاب «پرواز دسته‌جمعی پرنده‌ها» با حضور آوا کلهر یکتا (مدیر فرهنگی هنری منطقه ۸ و رئیس فرهنگسرای گلستان)، بهزاد دانشگر (نویسنده اثر)، محمدصادق شهبازی(پژوهشگر و فعال فرهنگی)، حسام مدحت(مدیر روابط عمومی حسینیه هنر) رونمایی شد.

این کتاب به همت انتشارات راه‌یار منتشر شده و روایت مستند حرکت تیمی نخبگان جوانی است که از فضای مسجد به طراحی و تولید هوش مصنوعی صنعتی رسیدند و در صرفه‌جویی منابع حیاتی کشور تأثیرگذار بوده‌اند.