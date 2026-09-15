رسانه، بانوان و نوجوانان اولویت سازمان تبلیغات اسلامی هستند

حجتالاسلام روحالله حریزاوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی حوزههای مأموریتی متنوعی دارد، اما از حیث اولویتبندی، چند سالی است که تمرکز بر حوزه رسانه و توسعه فعالیتهای رسانهای بانوان و نوجوانان را در دستور کار قرار داده است.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی افزود: در حوزه فعالیتهای رسانهای، برنامهها و رویدادهای مختلفی از جمله دیوارنگارهها، برنامه «محفل»، جشنهای بزرگ خیابانی مانند جشن غدیر و «امت احمد» طراحی و اجرا شده که بخشی از این اقدامات با برنامهریزی و هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و با همافزایی دستگاههای مختلف پیش رفته است.
وی ادامه داد: در فضای مجازی نیز تولیدات قابل توجهی انجام شده و در جریان جنگ ۱۲ روزه و حوادث پس از آن، برخی از این تولیدات مورد توجه فعالان فضای مجازی در نقاط مختلف جهان قرار گرفت.
مراکز معارف؛ زیرساختی برای نقشآفرینی بانوان و نوجوانان
حریزاوی با اشاره به فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه بانوان و نوجوانان گفت: در این حوزه نیز ابتکارات مختلفی شکل گرفته که بخشی از آن اکنون در قالب مراکز معارف اسلام ناب خود را نشان میدهد.
وی افزود: زیرساختهایی که برای نقشآفرینی بانوان و نوجوانان ایجاد شده، گستره قابل توجهی دارد و یکی از جلوههای آن راهاندازی مراکز معارف اسلام ناب است.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به استقبال از این طرح اظهار کرد: تاکنون حدود ۹۰۰ نقطه در کشور برای فعالیت مراکز معارف اسلام ناب اعلام موجودیت کردهاند و دورههای ترم تابستان نیز در تعدادی از این مراکز برگزار شده است؛ بخشی از مراکز نیز در حال آمادهسازی برای آغاز ترم پاییز هستند.
وی مراکز معارف اسلام ناب را یک کار تحولی دانست و گفت: این مراکز میتوانند به عنوان عمق راهبردی فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی مورد توجه قرار گیرند.
تبلیغ دین یک پدیده ۱۰۰ درصد مردمپایه است
حریزاوی در ادامه درباره رویکرد مردمپایه سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: اساس تبلیغ دین را یک پدیده ۱۰۰ درصد مردمپایه میدانیم.
وی افزود: روحانیت سررشتهدار تبلیغ است و هدایت، حمایت و نظارت بر جریان تبلیغ را بر عهده دارد، اما اصل تبلیغ دین را خود مردم انجام میدهند.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش تاریخی مردم در عرصههای مختلف دینی تصریح کرد: هیئتهای مذهبی، اداره مساجد، ساخت مساجد، هزینه کردن در راه اسلام و پرداخت وجوهات شرعی، نمونههایی از اقداماتی است که مردم در حوزه دین انجام میدهند.
وی خاطرنشان کرد: حکومتها و دولتها در این عرصه در نهایت نقش حمایتی و تنظیمگری را بر عهده دارند و نباید نقش مردم در تبلیغ و ترویج دین نادیده گرفته شود.
نقش حلقههای میانی در تبلیغ پررنگتر شده است
حریزاوی با اشاره به رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی در سالهای اخیر گفت: این رویکرد در هشت سال گذشته در سازمان تبلیغات اسلامی پررنگتر شده و نقش حلقههای میانی و نهادهای واسط که از گروههای مردمی تشکیل شدهاند، جدیتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از جلوههای این رویکرد، مراکز معارف اسلام ناب است که میتوان از آنها به عنوان یکی از تجلیهای حضور پیوسته مردم در امر تبلیغ دین یاد کرد.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: تلاش سازمان این است که با تقویت ظرفیتهای مردمی و میدان دادن به گروهها و حلقههای میانی، زمینه نقشآفرینی بیشتر مردم در عرصه تبلیغ و ترویج معارف دینی فراهم شود.
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