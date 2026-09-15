حجت‌الاسلام میلاد دادگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از راه‌اندازی مراکز معارف اسلام ناب در ۹ مرکز استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: این مراکز با همکاری نهادهای حوزوی، علمی و فرهنگی و روحانیون استان و به مدد الهی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: این مراکز در قالب پنج پودمان توحیدی، ولایی، انقلابی، معنوی و تمدنی فعالیت خواهند کرد و تلاش می‌شود با تکیه بر اندیشه‌های امام راحل و رهبر شهید انقلاب، مفاهیم دینی در سطح جامعه گسترش و تعمیق پیدا کند.

فرصتی برای تعمیق معارف دینی

سرپرست مراکز معارف اسلام ناب استان قزوین ادامه داد: افرادی که به هر دلیل امکان شرکت در دوره‌های بلندمدت حوزه‌های علمیه یا تحصیل در دوره‌های طولانی‌مدت معارف دانشگاهی را ندارند، می‌توانند از ظرفیت این مراکز استفاده کنند.

دادگر گفت: شرکت‌کنندگان با گذراندن این پودمان‌ها به سطحی از فهم عمیق معارف دست پیدا می‌کنند و می‌توانند این دانش و فهم را در جامعه گسترش دهند.

آموزش ۱۲۰ استاد در مراکز معارف اسلام ناب

وی با اشاره به برگزاری آیین افتتاحیه دوره آموزش اساتید مراکز معارف اسلام ناب در قزوین بیان کرد: این مراسم با حضور آیت‌الله مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین و حجت‌الاسلام والمسلمین حریزاوی، قائم‌مقام و معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

سرپرست مراکز معارف اسلام ناب استان قزوین خاطرنشان کرد: حدود ۱۲۰ نفر از اساتید در این دوره حضور دارند و در پنج پودمان توحیدی، ولایی، انقلابی، معنوی و تمدنی، زیر نظر اساتید مطرح کشوری آموزش و تعالی می‌بینند.