به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام روحالله حریزاوی صبح سهشنبه در آیین افتتاحیه دوره تعالی مبلغان و اساتید مراکز معارف اسلامی استان قزوین با تشریح فلسفه راهاندازی این مراکز اظهار کرد: برای فهم چرایی شکلگیری مراکز معارف اسلام ناب باید به مبانی اندیشه اجتماعی اسلام توجه کرد.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به دیدگاههای علامه طباطبایی درباره حقیقت اجتماعی جامعه افزود: در اندیشه اسلامی، جامعه نیز مانند فرد دارای حیات، ممات، رشد و سقوط است و باید نسبت به حقیقت اجتماعی جامعه و چگونگی صیانت از آن توجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: این مبانی در اندیشه اندیشمندانی همچون شهید مطهری، مرحوم علامه مصباح و آیتالله جوادی آملی دنبال شده و در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب نیز با افقهای اجتماعی، حکمرانی و تمدنی مورد توجه قرار گرفته است.
حریزاوی تصریح کرد: اساتید حوزه و دانشگاه در قبال این منطق و نظریه وظیفه دارند این مبانی را معرفی و به نسل بعد منتقل کنند؛ اما گمان ما این است که در این زمینه دچار تعویق هستیم و آنچه وظیفه ما در قبال مکتب امام شهیدمان است، بهدرستی انجام نمیدهیم.
۹۰۰ نقطه کشور به مراکز معارف اسلام ناب پیوستهاند
وی با اشاره به روند توسعه مراکز معارف اسلام ناب گفت: تاکنون نزدیک به ۹۰۰ نقطه کشور برای فعالیت این مراکز ثبتنام کردهاند و ترم تابستانه در حدود ۳۰۰ نقطه به پایان رسیده و ترم پاییزه نیز در حدود ۳۰۰ نقطه دیگر در حال آغاز است.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی افزود: دغدغه نخست در راهاندازی این مراکز، ارائه عمیق و نظاممند معارف دین بر پایه مبانی اندیشه اجتماعی اسلام است.
وی با اشاره به ضرورت بازخوانی اندیشههای امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب گفت: امروز شایسته است از تعبیر «امامان انقلاب» استفاده کنیم و مبانی و دیدگاههای آنان در حوزه فرهنگ، حکمرانی و سایر عرصهها در مراکز علمی، فرهنگی و تبلیغی بازخوانی و ارائه شود.
ضرورت نوآفرینی در ارائه معارف به نسل جدید
حریزاوی دومین مسئله مورد توجه در مراکز معارف را «نوآفرینی» عنوان کرد و گفت: ما میراث معرفتی ارزشمندی در اختیار داریم که یکی از نمونههای آن طرح ولایت و حاصل دهها سال تلاش مرحوم علامه مصباح است، اما باید متناسب با شرایط جدید، روشهای ارائه معارف را نیز بهروز کنیم.
وی با اشاره به گسترش جریانهای فکری و فلسفههای غربی در جامعه افزود: در دهههای گذشته تلاشهایی برای بازتولید معارف اسلامی در برابر جریانهای فکری انحرافی شکل گرفت، اما امروز نیز شاهد ورود برخی مبانی انحرافی به حوزههای مختلف علمی هستیم.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نمونههایی از جریانهای شبهعرفانی گفت: گاهی شبهعرفانهای مختلف با نامهای متنوع وارد فضای دانشگاهی و عمومی میشوند و اگر معارف عمیق دینی بهدرستی ارائه نشود، ممکن است جوانان و حتی برخی فعالان علمی تحت تأثیر این جریانها قرار بگیرند.
وی تأکید کرد: یکی از دغدغههای جدی ما بهروز کردن روشهای ارائه معرفت و پرداختن به مسائل جدیدی مانند شبهعرفانهاست؛ آسیبهایی که گاهی آنها را نمیبینیم یا با غفلت و تغافل از کنارشان عبور میکنیم.
بیش از ۲۰۰ نکته علمی برای اصلاح محتوای دورهها
حریزاوی با اشاره به روند برگزاری دورههای اساتید مراکز معارف در استانهای مختلف کشور گفت: در یک سال گذشته، تقریباً در عمده استانها دورههای اساتید برگزار شده و بیش از ۲۰۰ نکته علمی مهم از سوی استادانی که در حوزه تدریس و تألیف صاحب تجربه هستند، به گروه تدوین و شورای علمی منتقل شده است.
وی افزود: از اساتید درخواست داریم پس از آشنایی با نظام مباحث، نقدهای خود را بهویژه به صورت مکتوب ارائه کنند تا نکات ارزشمند آنها در چاپ نخست محتوای دورهها که قرار است در مهرماه منتشر شود، لحاظ شود.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به محورهای پنجگانه مراکز معارف گفت: این محورها شامل معارف توحیدی، ولایی، معنوی، انقلابی و تمدنی است و تلاش میشود این منظومه معرفتی در اختیار جوانان قرار گیرد.
وی خطاب به اساتید حوزه و دانشگاه حاضر در این دوره گفت: اساتید باید مراکز معارف را متعلق به خود بدانند و اگر استادی در شهر خود حلقهای از شاگردان و محیط اثرگذاری مشخصی دارد، میتواند علاوه بر تدریس، متولی و مؤسس یک مرکز معارف نیز باشد.
حریزاوی افزود: ما از گسترش معارف الهی نباید نگران باشیم و باید برای توسعه این مراکز و بهرهگیری از ظرفیت استادان اهتمام داشته باشیم.
«الهیات راهبردی» برای پاسخ به مسائل روز
وی در بخش دیگری از سخنان خود از طراحی دورههای موضوعی و مقطعی با عنوان «الهیات راهبردی» خبر داد و گفت: در کنار منظومه اصلی معارف، بستههایی متناسب با مسائل انقلاب اسلامی و اتفاقات روز جهان اسلام طراحی شده که باید سهلالتناول، پربازدید و پربازده باشند.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری دوره «الهیات نبرد» در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: این دوره با واکنشهایی نیز مواجه شد، اما ما به صورت تعمدی از عنوان «الهیات» استفاده کردیم؛ زیرا معتقدیم ابعاد اعتقادی و الهیاتی تحولات و درگیریهای منطقهای را نمیتوان نادیده گرفت.
وی ادامه داد: در همین چارچوب دورههایی با موضوعاتی همچون «الهیات جنگ»، «الهیات جهاد»، «الهیات بیعت»، «الهیات بعثت»، «الهیات شهادت» و «الهیات نصرت» طراحی شده است.
حریزاوی گفت: این موضوعات به عنوان دورههای مقطعی و مناسبتی و متناسب با وقایع روز جهان اسلام در مراکز معارف ارائه میشوند و از استادان نیز دعوت میکنیم اگر در این زمینه مباحثی آماده دارند، این کرسیها را در مراکز خود برگزار کنند.
وی در پایان از استادان حاضر در دوره تعالی مبلغان و اساتید مراکز معارف استان قزوین و مهمانان این دوره قدردانی کرد و خواستار مشارکت آنان در تکمیل و ارتقای محتوای آموزشی مراکز معارف اسلام ناب شد.
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