به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد بعدازظهر سهشنبه در مراسم اختتامیه پروژههای محرومیتزدای از بهرهبرداری بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی و توزیع ۵ هزار بسته لوازمالتحریر در میان دانشآموزان نیازمند استان مازندران خبر داد.
سردار موحد در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید استان مازندران، امنیت کنونی کشور و فراهم بودن بستر خدمترسانی جهادگران در دورافتادهترین مناطق را مرهون خون شهدا و ایثار خانوادههای معظم آنان دانست.
فرمانده سپاه کربلا با قدردانی از تلاشهای بیدریغ گروههای جهادی، خیرین و همراهی دستگاههای اجرایی، به تشریح دستاوردهای این قرارگاه در استان پرداخت و گفت: به لطف خداوند و با حمایتهای قرارگاه مرکزی محرومیتزدایی سپاه پاسداران، سپاه کربلا ۲۴۸۸ پروژه عمرانی، اشتغالزایی و خدمات اجتماعی را با ارزشی بالغ بر ۱۳۵ میلیارد تومان در سراسر مازندران با موفقیت کامل به اتمام رساند و تقدیم مردم شریف استان کرد.
وی با اشاره به برگزاری موفقیتآمیز رزمایش بزرگ «جهادگران فاطمی ۶» در هفته اخیر، حضور هزاران جوان در مناطق کمبرخوردار را نشانهای از زنده بودن فرهنگ جهاد در کشور توصیف کرد و افزود: در مکتب سپاه و بسیج، خدمت به مردم بدون هیچگونه منّتی انجام میشود؛ چرا که فلسفه وجودی میزها و درجات نظامی، تنها نوکری ولینعمتان انقلاب است.
سردار موحد در بخش دیگری از سخنان خود، انسانسازی را بزرگترین پروژه عمرانی و سازندگی سپاه خواند و خاطرنشان کرد: با هدف یاری رساندن به خانوادههای کمبرخوردار در آستانه بازگشایی مدارس، ۵۰۰۰ بسته لوازمالتحریر به همراه البسه برای دانشآموزان نیازمند استان آماده و توزیع میشود تا هیچ پدری در این ایام به دلیل تنگدستی شرمنده فرزندش نشود و دانشآموزان با آرامش خاطر به تحصیل بپردازند.
فرمانده سپاه کربلا در پایان با تاکید بر اینکه اتمام این پروژهها نقطه توقف مسیر خدمترسانی نیست، از احصای دقیق و میدانی نظام مسائل استان مازندران خبر داد و تصریح کرد: امروز مشکلات استان به صورت محله به محله و روستا به روستا شناسایی شده است و با امضای قراردادهای جدید با قرارگاه مرکزی محرومیتزدایی، فصل تازهای از خدماترسانی آغاز خواهد شد. ما با خدای خود عهد بستهایم که تا زدودن کامل غبار فقر از چهره دیار علویان، پوتینهایمان را از پا درنیاوریم.
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