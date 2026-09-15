به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر سه شنبه در جریان این بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر بوشهر به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر و مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران راه و شهرسازی و دانشگاه علوم پزشکی ،، از دو بیمارستان در حال ساخت شهر بوشهر بازدید و میزان پیشرفت فیزیکی روند اجرایی و موانع پیش‌روی این پروژه‌ها را مورد بررسی قرار داد.

فرماندار بوشهر در این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های درمانی، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان یکی از سیاست های راهبردی دولت در شهرستان است.

وی در ادامه صحبت‌های خود افزود: تکمیل این بیمارستان‌ها نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات درمانی و پاسخگویی به نیازهای مردم دارد، انتظار می‌رود با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی روند تکمیل این پروژه‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

همچنین فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی، افزود: همکاری راه و شهرسازی و دانشگاه علوم پزشکی در پیشبرد این طرح‌ها ضرورتی انکارناپذیر است و باید با رفع موانع موجود زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این پروژه‌ها فراهم شود تا مردم بوشهر از خدمات مطلوب‌تر بهره‌مند شوند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران این پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم روند پیشرفت این پروژه‌ها شاهد تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی شهر بوشهر و ارتقای هرچه بیشتر سطح خدمات عمومی به شهروندان باشیم.

این بازدید با هدف بررسی میدانی روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی شناسایی موانع و تسریع در تکمیل طرح‌های درمانی در سطح شهر بوشهر انجام شد.