آزمون عملی علوم ورزشی در ۲۶ حوزه کشور کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی، آیین آغاز آزمون عملی داوطلبان ورود به رشته علوم ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، صبح امروز، ۲۴ شهریورماه، با حضور سیداحمدرضا خضری، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل حوزه وزارتی، سیدمحمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، فریبا محمدی، رئیس پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی، مهرعلی بارانچشمه، رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، مصطفی زارعی، مدیرکل تربیتبدنی سازمان امور دانشجویان، انوشیروان اعلا، نماینده سازمان سنجش آموزش کشور و جمعی از مدیران، ناظران و عوامل اجرایی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در این آیین، سیداحمدرضا خضری زنگ آغاز آزمون عملی رشته علوم ورزشی را نواخت و فرآیند برگزاری آزمون در ۲۶ حوزه کشور بهصورت رسمی آغاز شد. همچنین میهمانان و مسئولان حاضر، از نزدیک روند برگزاری آزمون و نحوه ارزیابی داوطلبان را ملاحظه کردند.
فریبا محمدی، رئیس پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، از آقامیری، مسئولان و همکاران دانشگاه شهید بهشتی برای میزبانی شایسته آیین آغاز آزمون عملی قدردانی کرد و از همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و تمامی دستاندرکاران، ناظران و عوامل اجرایی برگزاری آزمون در سراسر کشور تشکر کرد.
وی با اشاره به آغاز فرآیند برگزاری آزمون عملی رشته علوم ورزشی در ۲۶ حوزه کشور گفت: به حول و قوه الهی، از امروز فرآیند برگزاری این آزمون در ۲۶ حوزه آغاز میشود.
رئیس پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی با تأکید بر اهمیت برگزاری منسجم و دقیق این آزمون ملی، اظهار داشت: امیدواریم فرآیند ارزیابی داوطلبان در فضایی آرام، عادلانه، سالم و باکیفیت برگزار شود و همه داوطلبان بتوانند با موفقیت این مرحله مهم از فرآیند پذیرش در رشته علوم ورزشی را پشت سر بگذارند.
محمدی با اشاره به نقش پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی در طراحی و اجرای فرآیند آزمون عملی علوم ورزشی، بر ضرورت حفظ استانداردهای علمی و اجرایی در تمامی مراحل برگزاری آزمون تأکید کرد و افزود: هدف ما این است که هر داوطلب در شرایطی عادلانه و یکسان، فرصت ارائه توانمندیهای عملی و مهارتی خود را داشته باشد و نتیجه ارزیابی، بیانگر توانایی واقعی او باشد.
وی همچنین با اشاره به گستردگی برگزاری آزمون در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: برگزاری همزمان آزمون در ۲۶ حوزه کشور، نیازمند هماهنگی دقیق میان مجموعههای مختلف است و خوشبختانه با همکاری و همراهی عوامل اجرایی، ناظران و دانشگاههای میزبان، این فرآیند آغاز شده است.
رئیس پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی در پایان برای تمامی داوطلبان آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم این مرحله از پذیرش نیز با آرامش و موفقیت پشت سر گذاشته شود و شاهد ورود شایستهترین و توانمندترین جوانان به عرصه علوم ورزشی کشور باشیم.
آزمون عملی داوطلبان رشته علوم ورزشی در ۲۶ حوزه کشور برگزار میشود و داوطلبان در این مرحله از فرآیند پذیرش، بر اساس شاخصها و مؤلفههای تخصصی تعیینشده مورد ارزیابی قرار میگیرند.
آزمون داوطلبان پسر در استانهای تهران و البرز امروز، ۲۴ شهریورماه، و آزمون داوطلبان دختر فردا، ۲۵ شهریورماه، در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود.
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