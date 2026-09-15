به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم پیش از ظهر امروز سه شنبه در پنجمین شورای راهبردی ورزش خوزستان با اشاره به سه دستور کار جلسه، اظهار کرد: با توجه به تاکید استاندار بر توجه به گردشگری دریایی و ‌اقتصاد دریامحور، دانشگاه علوم و فنون خرمشهر درخواست میزبانی رقابت‌های ملی رشته‌های ورزشی ساحلی را ارائه کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۷۰۰ باشگاه خصوصی در استان مشغول فعالیت هستند، گفت: این باشگاه‌ها علاوه بر نقش موثر بر سلامت مردم در ایجاد اشتغال نیز نقش پررنگی دارند زیرا برای قریب به ۶ هزار و ۸۰۰ نفر اعم از مربی، مدیر باشگاه و ... شغل ایجاد کرده اند.

وی افزود: سال گذشته در قالب تفاهمنامه ۱۳ میلیارد تومان وام به باشگاه‌ها پرداخت شد که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی این میزان جوابگو نیست.

مدیرکل ورزش جوانان خوزستان به عوارض شهرداری از باشگاه‌ها اشاره و عنوان کرد: این موضوع منشا قانونی دارد اما با توجه به تاثیرگذاری باشگاه‌ها بر سلامت و اشتغال مردم درخواست داریم این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد تا همچون گذشته معافیت باشگاه‌ها رقم بخورد.

بنی تمیم در خصوص ورزش همگانی اظهار کرد: استاندار و معاون سیاسی اجتماعی استاندار بر این موضوع تاکید دارند که با توجه به شرایط خوب آب و هوایی استان در ۶ ماه دوم سال، طرح هایی در پارک ها و ایستگاه های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی انجام شود.

وی گفت: علاوه بر برنامه های هیئت همگانی در استان و شهرستان ها، طرح های ملی در راستای ایجاد شور و نشاط بین مردم و غنی تر کردن اوقات فراغت جوانان در دستور کار قرار دارد.