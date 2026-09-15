به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه امروز، ۲۴ شهریور در پنجاه و چهارمین جلسه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در دوره جدید مدیریت این ستاد گفت: در هنگامه جنگ و جهاد قرار داریم و طبق وعده الهی جبهه حق پیروز این میدان است. قرآن و پرداختن به معارف قرآنی گزاره‌ای است که هم در میدان و هم در خیابان قادر است روحیه سلحشوری و جهادی اهالی جبهه حق را ارتقا ببخشد.

وی ادامه داد: امروزه قدرتمندی در همه عرصه‌های کشور است که می‌تواند رمز پیروزی جبهه حق علیه کفر و عصیان و باطل را موجب شود و در این راستا رویکرد سیاستگذاران به پشتوانه مظاهری قدرتی که در اختیار دارند، باید متناظر با نگاه ولی فقیه باشد. متأسفانه در این آوردگاه شاهد هستیم که برخی سویه‌ها و اظهارنظرات مبنی بر وانهادن عرصه پیکار و جهاد، قوت گرفته و اعتقاد دارند که باید مقاومت را رها کرد و تسلیم شد.

خاموشی تصریح کرد: باید به چنین نگرش و برداشتی اینگونه پاسخ داد که اساساً در هیچ برهه‌ای ما آغازگر جنگ نبوده‌ایم که حال از مواضع خود کوتاه بیاییم که اتفاقاً چندین بار پای میز مذاکرده نشستیم و تفاهم نیز صورت گرفت اما شاهد هستید خود آنها بودند که اصطلاحاً زیر میز زدند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: اتفاقاً این دشمنان قسم‌خورده‌، اتاق فکر دارند و هر لحظه در حال تصمیم‌گیری به منظور رسیدن به نیات شوم خود هستند و باید بگویم که ایران هدف پنجم آنها در دستیابی به منابع طبیعی و ثروت‌های خدادادی آنهاست و اگر در شرایط کنونی تاکنون نتوانسته به امیال پلید خود دست پیدا کند دلیل آن ثمره خون قائد شهید امت است که هیچگاه به ذلت کنار آمدن به آنها تن نداد، چراکه اگر به مرادشان برسند در جهت استحصال منابع آن برآمده و ایران کوچک، ضعیف و مطیع اوامر آنها را به جای می‌گذارند؛ در حالی که باید به آنها گفت این کشور مهد اهل بیت(ع) است و حسرت تصاحب یک وجب از آن را نیز تا ابد خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه مسابقات قرآن در هر سطحی چه ملی و چه بین‌المللی باید برگزار شده و نباید در آن وقفه و فترتی صورت گیرد، گفت: شاید این ذهنیت وجود داشته باشد که با بروز شرایط جنگی اولویت‌های کشور باید چیزهای دیگر باشد و به روی مسائل دیگر باید تمرکزی صورت گیرد که باید گفت از برگزاری رویدادهای قرآنی اتفاقاً نباید در این برهه صرف نظر کرد، بلکه باید با تمسک به قرآن بر این نکته توجه داشته باشیم که آیات در مواجهه با بروز چنین عرصه‌های خطیر، چه نکات و آموزه‌هایی را بیان می‌کند.

خاموشی طریق جاوید امام راحل و رهبر شهید انقلاب را مبارزه با اصل طاغوت توصیف کرد و گفت: این ایستادگی در نسبت جهانی است که روی داده است، حتی بسیار مترقی‌تر از آنچه موسی(ع) در برابر فرعون آن را انجام داد، چرا که طاغوت فرعون، طاغوتی منطقه‌ای و محدود به جغرافیای خاصی مربوط می‌شد.

نماینده ولی‌فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه تأکید کرد: امروز شاهد هستیم که شهید آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای حتی بیشتر از زمانی که ایشان وجود فیزیکی داشتند، هدایتگر و راهبر است، همچنانکه در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی نیز اینگونه بود و من در جریان سفرهایی که به کشورهای مختلف پس از شهادت این سردار رشید اسلام رفتم، شاهد بودم که چه معرفتی از سوی اقشار مختلف مردم در کشورهای گوناگون به ویژه آفریقایی نسبت به شخصیت این شهید بزرگوار وجود دارد.

خاموشی گفت: باید دید که در نظام مدیریتی به پشتوانه تعالیم روح‌بخش اسلام و قرآن چه نقص‌هایی وجود دارد و در جهت رفع آنها برآمد؛ در این راستا جامعه قرآنی باید پیشران باشد و در مورد مسابقات قرآن به نظر می‌رسد که غرض اصلی از برگزاری آنها بسط فرهنگ قرآنی و تبلیغ سبک زندگی قرآنی باشد که همینجا به عوامل اجرایی مسابقات قرآن توصیه می‌کنم تا پس از برگزاری هر یک از این رویدادها به خود یک کارنامه کیفی دهند که تا چه اندازه توانسته‌اند در راستای این هدف حرکت کرده و تلاشگر باشند.

وی اظهار کرد: بررسی موارد فنی و آئین‌نامه‌ای مسابقات در قالب برگزاری این نشست‌ها مفید و ستودنی است اما به فکر طراحی وجوه دیگری در زمینه برگزاری مسابقات باشید و اصطلاحاً به ساختار و محتوای رایج در امر مسابقات تنوع ببخشید تا طیف بیشتری از مردم و مخاطبان با این رویدادها ارتباط گرفته و به آنها عجین شوند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به برگزاری رویداد ملی «رویش» گفت: این رویداد هم با دورخیز برای تحقق چنین اهدافی شکل گرفته و به کار خود ادامه می‌دهد؛ استعدادیابی در قالب برگزاری مدرسه ملی نخبگان تلاوت که در این راستا حتی والدین، نوجوانان مستعد خود را از راه‌های دور و نزدیک همراهی می‌کنند تا شاهد شکوفایی آنها در کسب مدارج قرآنی باشند و این امر و اقدامات مشابه آن موجب می‌شود تا در آینده شاهد باشیم که به ازای هر خانه حداقل یک قاری و یک حافظ قرآن داشته باشیم.

وی افزود: شخصاً با موردی بسیار جالب توجه مواجه بودم؛ یکی از حفاظ نوجوان که وقتی از او پرسیدم در خانه چه کسی برای مرور محفوظاتش با او مقابله می‌کند در جواب گفت تا هشت جزء که با مادرم مقابله می‌کنم. شنیدن این خبر برای من تحسین‌برانگیز و امیدوارکننده است. با این ظرفیت‌های تازه ایجاد شده باید به دنبال ایجاد حلقه‌های قرآنی در محلات و مناطق بود که در نهایت به گسترش فرهنگ قرآنی در همه لایه‌های جامعه منتهی شود.

خاموشی در پایان گفت: بقاع مبترکه نیز با ظرفیتی که در اختیار دارند در راستای این مهم ورود کنند؛ بیش از دوهزار بقعه متبرکه مرجع در کشور داریم که ستاد عالی مسابقات باید از قابلیت و ظرفیتی کارشناسی و زیرساختی که در آنها وجود دارد در تحقق اهداف خود در گسترش فرهنگ قرآنی نهایت استفاده را ببرد.