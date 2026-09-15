واکسیناسیون ۲.۳ میلیون قطعه طیور بومی علیه نیوکاسل در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپورکاظمی بعدازظهر سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت کنترل بیماریهای واگیردار طیور اظهار کرد: با توجه به جایگاه مازندران در صنعت طیور کشور، کنترل بیماریهای طیور بومی و روستایی از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند نقش مؤثری در کاهش خطر انتقال بیماری به واحدهای پرورش طیور صنعتی داشته باشد.
وی افزود: در قالب مرحله پانزدهم طرح ملی و رایگان واکسیناسیون علیه بیماری نیوکاسل، در مجموع ۲ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۴۹۵ قطعه طیور بومی روستایی در نقاط مختلف استان واکسینه شدند که این میزان معادل ۹۶ درصد هدف تعیینشده برای این مرحله است.
مدیرکل دامپزشکی مازندران هدف از اجرای این طرح را کاهش شیوع و کانونهای بیماری نیوکاسل، حفاظت از جمعیت طیور بومی و کمک به معیشت خانوارهای روستایی عنوان کرد و گفت: این عملیات با حضور اکیپهای دامپزشکی و به صورت رایگان در روستاهای استان انجام شد.
آقاپورکاظمی با اشاره به استفاده از واکسنهای مقاوم به حرارت در این مرحله بیان کرد: بهرهگیری از این نوع واکسن با توجه به شرایط محیطی مناطق روستایی، امکان حفظ کیفیت و کارایی واکسن را در شرایط مناسبتری فراهم میکند و در مراحل اجرایی نیز وابستگی به زنجیره سرد را کاهش میدهد.
وی ادامه داد: افزایش پوشش واکسیناسیون طیور بومی علاوه بر کاهش خسارتهای احتمالی ناشی از بیماری، در حفظ سرمایههای خرد خانوارهای روستایی و پایداری فعالیتهای پرورش طیور نیز مؤثر است.
مدیرکل دامپزشکی مازندران از مشارکت روستاییان و همکاری مجموعههای محلی در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: تداوم برنامههای پیشگیرانه و افزایش پوشش واکسیناسیون میتواند با محدود کردن چرخه انتقال ویروس نیوکاسل، به ارتقای امنیت زیستی واحدهای پرورش طیور صنعتی و استمرار تولید در استان کمک کند.
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