تولید مستند «نگهبانان خلیج» در نوار ساحلی کنگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی مرزبانی استان بوشهر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این اثر، روایتی مستند از ایستادگی و ایثار حافظان نظم و امنیت در مرزهای دریایی است، اظهار کرد : در این مستند ضمن بازنمایی چالش‌های خدمت در آب‌های خلیج فارس و اقدامات قاطع دریابانان در مقابله با پدیده قاچاق، تلاش شده تا گوشه‌ای از اقتدار و جان‌فشانی مدافعان حریم میهن در محیطی میدانی و واقعی به مخاطب ارائه شود.

حسین فرهمند افزود: این اقدام در راستای جهاد تبیین و انعکاس مجاهدت‌های مرزبانان در صیانت از امنیت پایدار منطقه دنبال می‌شود.

این پروژه که با هم‌افزایی تیم رسانه‌ای و پایگاه دریابانی کنگان در دست تولید است، روایتگر هوشمندی و سلحشوری نیروهایی است که تأمین امنیت خطوط مقدم آبی کشور را بر عهده دارند.

