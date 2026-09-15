به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از فیلم مستند «سه‌شنبه خونین» با محوریت ماجرای انفجار پیجرها در لبنان، با حضور سردار مسجدجامعه‌ای معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه و عمانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، شامگاه گذشته در تالار ایوان شمس برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال اهالی فرهنگ، رسانه و خانواده‌های شهدای جبهه مقاومت همراه بود، مستند «سه‌شنبه خونین» به کارگردانی محمدرضا کرمی برای نخستین‌بار به نمایش درآمد.

روایت یک ضایعه؛ از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۴

مستند «سه‌شنبه خونین» به بررسی یکی از بی‌سابقه‌ترین عملیات‌های تروریستی دهه‌های اخیر می‌پردازد؛ عملیاتی که رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۸ طراحی آن را آغاز کرد و در سپتامبر ۲۰۲۴ (سه‌شنبه خونین) بخشی از آن را به سرانجام رساند.

بر اساس این مستند، در جریان انفجار هم‌زمان پیجرها در لبنان، ظرف حدود ۱۰ دقیقه، نزدیک به ۴ هزار نفر از مردم مظلوم و مقاوم لبنان به شهادت رسیدند یا مجروح شدند؛ فاجعه‌ای که ابعاد آن با حملات هوایی و موشکی متعارف قابل مقایسه نیست.

در این حادثه، بسیاری از مجروحان بینایی خود را از دست دادند، شماری هر دو دست خود را از دست دادند و جمعی از آنان به درجه شهادت رسیدند.

ویژگی منحصربه‌فرد عملیات پیجرها

کارگردان اثر در سخنانی در حاشیه این مراسم با اشاره به ویژگی‌های عملیات مزبور تصریح کرد: آنچه این عملیات را در نوع خود بی‌نظیر می‌کند، گستردگی، خباثت و شکل تهاجمی آن است؛ به‌ویژه آنکه برای نخستین‌بار، عملیاتی به این مقیاس با پایه تکنولوژیکی و از طریق مداخله در زنجیره تأمین کالا شکل گرفته بود.

وی افزود: این عملیات هر سه اصل شناخته‌شده حقوق بین‌الملل بشردوستانه یعنی تفکیک، تناسب و احتیاط را نقض کرده و در واقع یک عملیات تروریستی تمام‌عیار در چارچوب جنگ ترکیبی دشمن صهیونیستی علیه مردم لبنان بوده است.

پیوند با اعترافات سران رژیم صهیونیستی

این مستند در بخش دیگری به اعترافات رسمی مقامات رژیم صهیونیستی از جمله کتاب «شمشیر آزادی» نوشته یوسی، مدیر سابق موساد، اشاره دارد که در آن به صراحت بیان شده است رژیم صهیونیستی چندین سال، از سال ۲۰۰۸ درگیر طراحی این عملیات بوده است.

همچنین در بخشی از این مستند، به ویدیویی اشاره شده است که در آن، مقامات صهیونیستی اعتراف کرده‌اند مداخلات مشابه در زنجیره تأمین کالا، نه‌تنها محدود به پیجرها نبوده، بلکه در کشورهای دیگر نیز در حال انجام است؛ موضوعی که به گفته کارگردان اثر، باید به‌عنوان یک تهدید بزرگ جهانی مورد توجه جدی قرار گیرد.

حضور مقامات ارشد نظامی و دیپلماتیک

بر اساس این گزارش، در این مراسم سردار مسجدجامعه‌ای معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان حضور داشتند.

علی کرمی که در سال‌های اخیر بیش از ۱۴ تا ۱۵ اثر مستند ساخته و نزدیک به ۵۰ درصد آثارش در دفاع از جامعه پزشکی و آسیب‌دیدگان جنگ‌های منطقه‌ای بوده است، در پایان این مراسم از حمایت‌های دکتر زیبایی‌نژاد، آقای محبی، خانم شجاعی و مجموعه شهرداری‌های مرتبط در تولید این اثر قدردانی کرد.