آبادانی روستاها راهبردی برای تقویت امنیت ملی در شرایط جنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور بعد از ظهر سه شنبه در پنجاهوپنجمین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریهای سراسر کشور که به میزبانی قزوین برگزار شد، با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها و شرایط جنگی اظهار کرد: دشمن با هدف تضعیف توانمندیهای جمهوری اسلامی، فشار اقتصادی را به یکی از محورهای اصلی خود تبدیل کرده است، اما تکیه بر ظرفیتهای داخلی و مدیریت هماهنگ میتواند آثار این فشارها را کاهش دهد.
وی با اشاره به خسارتهای واردشده به بخشهای صنعتی و روستایی قزوین در دورههای بحرانی افزود: در این شرایط، بازسازی سریع مناطق آسیبدیده و حفظ معیشت مردم از اولویتهای استان بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین ادامه داد: به عنوان نمونه، پس از تخریب ۱۵ واحد مسکونی در روستای تَتَنک، با جلب رضایت روستاییان، این واحدها در کمتر از شش ماه بازسازی شدند.
احمدپور با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات در مناطق روستایی بیان کرد: استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ ثبات در مناطق روستایی، دو بخش بههمپیوسته از مدیریت بحران هستند و هرگونه اختلال در این حوزهها میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشته باشد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای جلوگیری از توقف تولید در استان گفت: با مدیریت واحدهای تولیدی و حفظ آرامش در محیطهای صنعتی، نه تنها از توقف فعالیت کارخانهها جلوگیری شد، بلکه تراز صادراتی قزوین نیز پنج درصد افزایش یافت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین اضافه کرد: در شرایطی که احتمال تعدیل ۵۰ هزار نیروی کار واحدهای تولیدی استان وجود داشت، با وفاق مدیریتی و حمایت از واحدهای تولیدی، شمار نیروهای در معرض تعدیل به کمتر از چهار هزار و ۷۰۰ نفر کاهش یافت که این موضوع از مهمترین اقدامات استان در زمینه صیانت از اشتغال محسوب میشود.
قزوین؛ تأمینکننده ۲۰ درصد مرغ کشور
احمدپور همچنین قزوین را یکی از استانهای مهم کشور در حوزه امنیت غذایی عنوان کرد و گفت: این استان با وجود سهم حدود ۱.۵ درصدی از جمعیت کشور، ۲۰ درصد مرغ مورد نیاز ایران را تأمین میکند و در تولید گندم، کاشی، سرامیک، شیشه، روغن مایع و مواد شوینده نیز ظرفیت قابل توجهی دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری قزوین خاطرنشان کرد: وجود بیش از هزار و ۳۰۰ اثر تاریخی، ثبت جهانی قلعههای الموت و ظرفیت کاروانسرای بزرگ سرپوشیده، فرصت مهمی برای توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد استان ایجاد کرده است.
معاون استاندار قزوین افزود: در شهریورماه امسال شمار گردشگران استان سه برابر شده است که نشاندهنده ظرفیت قابل توجه قزوین در حوزه گردشگری و ضرورت بهرهگیری بیشتر از این ظرفیت برای تقویت اقتصاد استان است.
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