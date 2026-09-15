عبدالوحید فیاضی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری وضعیت راههای حوزه انتخابیه خود اظهار کرد: در دیدار با معاونان راهداری و حملونقل جادهای کشور، مسائل و مشکلات زیرساختهای جادهای شهرستانهای نور و محمودآباد مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه برخی راههای روستایی، کوهستانی و پرتردد منطقه نیازمند توجه جدی هستند، افزود: با توجه به گستردگی حوزه انتخابیه و شرایط خاص برخی مسیرها، بهسازی و ایمنسازی راهها از مطالبات جدی مردم و گردشگران منطقه است و در این زمینه باید اقدامات عملیاتی با سرعت بیشتری دنبال شود.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این نشست توافقات مناسبی برای اجرای پروژههای عمرانی در حوزه راه به دست آمد که از جمله آنها میتوان به اجرای دیوارههای حائل، نصب روشنایی در کمربندی شرقی محمودآباد، احداث گالری در گردنه لاوش و تکمیل دوربرگردانهای نیمهتمام در راههای روستایی محمودآباد اشاره کرد.
فیاضی ادامه داد: همچنین مقرر شد عملیات آسفالت و بهسازی تعدادی از راههای روستایی حوزه انتخابیه نیز در دستور کار قرار گیرد و این پروژهها بهزودی وارد مرحله اجرا شوند.
وی با اشاره به وضعیت محورهای اصلی منطقه گفت: مبالغ قابلتوجهی برای روکش آسفالت محور نور-چمستان-آمل و همچنین محور وازک-بلده ابلاغ شده و این اعتبارات در حال حاضر در صف پرداخت قرار دارند.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس افزود: با تخصیص این منابع و اجرای عملیات روکش و بهسازی، وضعیت تردد در این دو محور مهم و مواصلاتی بهبود پیدا خواهد کرد و بخشی از مشکلات موجود در مسیرهای ارتباطی منطقه برطرف میشود.
وی تأکید کرد: توسعه و ایمنسازی راههای روستایی و کوهستانی علاوه بر افزایش رفاه و امنیت ساکنان، نقش مهمی در تسهیل تردد گردشگران و رونق اقتصادی منطقه دارد و پیگیری برای تأمین اعتبارات و اجرای پروژههای مورد نیاز ادامه خواهد داشت.
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