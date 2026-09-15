فرماندار تنگستان: آغاز سال تحصیلی با ایجاد فضای بانشاط همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری بخش دلوار ، ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای مجموعه شورای آموزش و پرورش بخش دلوار و تمامی دستاندرکاران پروژه مهر، اظهار کرد: تمهیدات و تدابیر لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید در بخش دلوار اتخاذ شده و مجموعه دستگاههای مسئول باید با همکاری و همافزایی، شرایط مناسبی را برای حضور دانشآموزان در مدارس فراهم کنند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بهویژه شهدای دفاع مقدس، بر برگزاری باشکوه برنامههای هفته دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: مراسمات و برنامههای این هفته باید با هماهنگی، انسجام و همافزایی مجموعههای مختلف برگزار شود تا ضمن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زمینه انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان فراهم شود.
فرماندار تنگستان با اشاره به شرایط روحی جامعه در جریان جنگ اخیر و حوادث تلخ و شهادت جمعی از هموطنان، خاطرنشان کرد: در جریان جنگ اخیر فضای غمناکی بر جامعه حاکم بود و شهادت عزیزان، از جمله شهدای میناب، موجب تأثر و اندوه مردم شد؛ از این رو ضروری است با همکاری و همافزایی همه دستگاهها، مدارس در آغاز سال تحصیلی با فضایی بانشاط، امیدآفرین و پرنشاط پذیرای دانشآموزان باشند.
سلیمانی تأکید کرد: محیط مدرسه باید محیط نشاط، امید، آرامش و احترام به دانشآموزان باشد و معلمان و مدیران مدارس بهویژه در هفتههای نخست سال تحصیلی، با برنامهریزی مناسب برای ایجاد روحیه نشاط و شادابی در دانشآموزان تلاش کنند.
وی همچنین بر ضرورت توجه جدی به وضعیت فیزیکی مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: رنگآمیزی و زیباسازی مدارس، ارتقای ایمنی محیط مدارس و همچنین ساماندهی وضعیت تردد و ایمنی مقابل مدارس از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود تا دانشآموزان سال تحصیلی را در محیطی ایمن و مناسب آغاز کنند.
فرماندار تنگستان، پیوند و ارتباط مستمر خانوادهها با مدارس را از عوامل مهم در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دانست و افزود: ارتباط و مشارکت اولیا در فرآیند آموزشی و تربیتی دانشآموزان بسیار مهم است و باید زمینه تقویت تعامل میان خانواده، مدرسه و مجموعه آموزش و پرورش بیش از پیش فراهم شود.
حدود ۱۰ هزار دانشآموز در مدارس بخش دلوار مشغول به تحصیل خواهند شد
وی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید حدود ۱۰ هزار دانشآموز در مدارس بخش دلوار مشغول به تحصیل خواهند شد و حدود ۸۳۰ نفر از فرهنگیان و معلمان نیز در امر تعلیم و تربیت دانشآموزان فعالیت خواهند کرد.
سلیمانی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین نیروی انسانی مدارس بخش دلوار گفت: با تدابیر و برنامهریزیهای صورتگرفته، مشکل کمبود معلم در بخش دلوار برای سال تحصیلی جدید برطرف شده و تمهیدات لازم در این زمینه اتخاذ شده است.
فرماندار تنگستان در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، آموزش و پرورش، مدارس و خانوادهها اظهار داشت: همه ظرفیتها باید برای آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید به کار گرفته شود تا دانشآموزان بخش دلوار سال تحصیلی را در محیطی ایمن، بانشاط، پویا و همراه با احترام آغاز کنند.
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