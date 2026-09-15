به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان بر آمادگی دستگاههای اجرایی جزیره قشم برای بارشهای پاییزی فراتر از نرمال تأکید کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، در جلسه فوقالعاده ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان قشم گفت:بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، احتمال بارشهای بالاتر از حد نرمال در پاییز و زمستان در بخشهایی از کشور وجود دارد و ممکن است بخشی از این بارشها در مدت زمان کوتاه رخ دهد؛ از این رو هماهنگی دستگاهها و انجام اقدامات پیشگیرانه ضروری است.
مهرداد حسنزاده افزود: طرح این موضوع به معنای پیشبینی وقوع حتمی بحران نیست و هدف، افزایش آمادگی دستگاهها، مدیریت بهموقع شرایط و کاهش خسارتهای احتمالی است.
وی همچنین بر نقش مردم و جوامع محلی در مدیریت حوادث تأکید کرد و از همکاری فرماندار، ستاد بحران و مردم قشم در حوزه مدیریت بحران قدردانی کرد.
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