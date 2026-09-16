خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حامد عرب‌زاده: در شرایطی که کشور در سال‌های اخیر با تحولات و فشارهای مختلف روبه‌رو بوده است، مردم جزیره خارگ نیز همچون دیگر نقاط کشور، حضور در صحنه و اعلام همبستگی را به یکی از جلوه‌های زندگی اجتماعی خود تبدیل کرده‌اند.

تجمعات شبانه مردم خارگ که اکنون به ۲۰۰ شب رسیده، صرفاً یک گردهمایی معمولی نیست؛ بلکه روایتی از حضور مردمی است که با حضور در کنار یکدیگر، حمایت خود از کشور، امنیت، تمامیت ارضی و انسجام ملی را اعلام می‌کنند.

در این اجتماعات، اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها، جوانان و بومیان جزیره در کنار یکدیگر حضور پیدا می‌کنند و فضای شبانه خارگ شاهد شکل‌گیری تصویری از همدلی و همراهی مردم است.

خارگ؛ جزیره‌ای که پای کار کشور ایستاده است

بخشدار ویژه خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار تجمعات شبانه مردم اظهار کرد: حضور مردم در صحنه، به ویژه در شرایطی که کشور نیازمند وحدت و انسجام است، یک سرمایه ارزشمند محسوب می‌شود.

نگهدار حسین‌پور افزود: مردم خارگ همواره نشان داده‌اند که در کنار کشور و نظام قرار دارند و در مقاطع مختلف نیز با حضور خود این موضوع را به اثبات رسانده‌اند.

بخشدار ویژه خارگ ادامه داد: استمرار این اجتماعات طی ۲۰۰ شب، نشان‌دهنده روحیه همبستگی و احساس مسئولیت اجتماعی مردم جزیره است و باید از این ظرفیت در مسیر تقویت وحدت و انسجام ملی استفاده کرد.

حسین‌پور با تأکید بر اهمیت حضور مردم گفت: امنیت و آرامش کشور متعلق به همه مردم است و زمانی که مردم در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، پیام روشنی از وحدت، همدلی و ایستادگی به جامعه منتقل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: خارگ یک جزیره راهبردی و نفتی است و مردم آن در طول دهه‌های گذشته در شرایط مختلف، پای کشور ایستاده‌اند و امروز نیز این روحیه در قالب حضورهای مردمی و اجتماعات شبانه دیده می‌شود.

۲۰۰ شب؛ مردم کنار کشور ایستاده‌اند

نماینده سازمان تبلیغات اسلامی خارگ نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آنچه در اجتماعات شبانه خارگ شاهد آن هستیم، جلوه‌ای از حضور و همراهی مردم با کشور است.

حجت‌الاسلام محسن ملکوتی افزود: وقتی مردم شب به شب در کنار یکدیگر جمع می‌شوند و بر حمایت از کشور و حفظ انسجام ملی تأکید می‌کنند، این حضور نشان‌دهنده عمق تعلق مردم به سرزمین و آینده کشور است.

ملکوتی ادامه داد: استمرار این اجتماعات طی ۲۰۰ شب، خود یک پیام دارد؛ اینکه مردم در شرایط مختلف، میدان را خالی نمی‌کنند و با حضور خود از وحدت و انسجام ملی حمایت می‌کنند.

نماینده سازمان تبلیغات اسلامی خارگ تصریح کرد: این حضور باید مردمی باقی بماند و همه اقشار جامعه، به ویژه جوانان و خانواده‌ها، در آن نقش داشته باشند؛ چرا که سرمایه اصلی چنین اجتماعاتی خود مردم هستند.

«مردم خارگ همیشه پای کار کشور بوده‌اند»

محمدی، از بومیان جزیره خارگ، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور شبانه مردم اظهار کرد: برای ما مردم خارگ، حمایت از کشور موضوع تازه‌ای نیست؛ مردم این جزیره سال‌هاست در شرایط سخت کنار کشور ایستاده‌اند.

وی افزود: خارگ در دوران جنگ تحمیلی روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشت، اما زندگی و کار در این جزیره ادامه پیدا کرد و مردم آن نشان دادند که در شرایط دشوار نیز کشور را تنها نمی‌گذارند.

این شهروند بومی خارگ ادامه داد: امروز هم وقتی شب‌ها مردم در کنار هم جمع می‌شوند، هدف اصلی این است که بگوییم مردم خارگ حضور دارند و نسبت به سرنوشت کشور بی‌تفاوت نیستند.

محمدی گفت: حضور خانواده‌ها و جوانان در این اجتماعات اهمیت زیادی دارد؛ چرا که این حضور نشان می‌دهد همبستگی فقط یک شعار نیست و مردم آن را در عمل نیز نشان می‌دهند.

میدان‌داری ۲۰۰ شب در خارگ

۲۰۰ شب حضور مردم در اجتماعات شبانه خارگ، اکنون به روایتی مستمر از همبستگی مردم این جزیره تبدیل شده است؛ حضوری که در آن، مردم با کنار گذاشتن فاصله‌ها، در یک فضای مشترک گرد هم می‌آیند و بر حمایت از کشور و ضرورت حفظ انسجام ملی تأکید می‌کنند.

خارگ به واسطه جایگاه راهبردی خود در اقتصاد و صنعت نفت کشور، همواره نقشی فراتر از یک جزیره داشته است. مردم این جزیره نیز در طول دهه‌های گذشته در کنار صنعت نفت و در شرایط مختلف، سهم خود را در حفظ چرخه اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند.

اکنون اجتماعات شبانه مردم، جلوه دیگری از همین همراهی است؛ ۲۰۰ شب میدان‌داری مردمی که می‌خواهند بگویند خارگ همچنان پای کار ایران ایستاده است.

تداوم این حضور، فارغ از تعداد شب‌ها، بیش از هر چیز بیانگر یک پیام است؛ اینکه در روزهای سخت، آنچه می‌تواند جامعه را از درون مستحکم کند، اعتماد، همدلی و ایستادن مردم در کنار یکدیگر است.

۲۰۰ شب گذشت؛ اما میدان همچنان در اختیار مردم است.