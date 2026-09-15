پاییز در خانه نمایش مهرگان؛ از «مهردرام» و «مونومهر» تا کشف استعدادها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، خانه نمایش مهرگان در فصل پاییز تلاش دارد با طراحی برنامههایی در حوزه اجرا، نمایشنامهنویسی و آموزش، فضایی برای حضور و دیدهشدن صداهای تازه تئاتر فراهم کند؛ برنامههایی که هر یک بخشی از مسیر شکلگیری یک اثر نمایشی را هدف قرار دادهاند و از مرحله ایده و متن تا تجربه حضور روی صحنه و آموزش نسل تازه بازیگران را دربرمیگیرند.
در این میان، رویداد نمایشنامهخوانی «مهردرام» با هدف ایجاد بستری حرفهای برای معرفی و بازخوانی نمایشنامههای تازه برگزار میشود؛ رویدادی که قرار است متنهای نمایشی را پیش از رسیدن به صحنه، در معرض شنیدهشدن، گفتگو و نقد قرار دهد.
«مهردرام» فرصتی برای نمایشنامهنویسان حرفهای و جوان فراهم میکند تا آثار خود را با مخاطبان و جامعه تئاتر به اشتراک بگذارند و پس از هر خوانش نیز در نشستهای تخصصی، درباره متن و ظرفیتهای نمایشی آن گفتگو شود. معرفی و بررسی آثار برگزیده، اجرای نمایشنامهخوانی و ایجاد ارتباط مستقیم میان نمایشنامهنویس، هنرمند و مخاطب از جمله بخشهای این رویداد است.
خانه نمایش مهرگان در نظر دارد از طریق «مهردرام» علاوه بر معرفی متنهای تازه، زمینه کشف استعدادها و شکلگیری ارتباط میان نمایشنامهنویسان و بدنه حرفهای تئاتر را فراهم کند؛ مسیری که میتواند ایدههای نمایشی را از مرحله کلمه و کاغذ به مرحله اجرا نزدیکتر کند.
«مونومهر»؛ صحنهای برای روایتهای شخصی
در بخش دیگری از برنامههای پاییزی این مجموعه، نخستین رپرتوار «مونومهر» با محوریت آثار تکاجرا برگزار خواهد شد. رویدادی که با هدف حمایت از ایدههای خلاقانه، مستقل و اورجینال، از هنرمندان و دانشجویان تئاتر دعوت میکند آثار خود را برای حضور در این رپرتوار ارائه کنند.
«مونومهر» در ۲ بخش دانشجویی و حرفهای برگزار میشود و موضوع آثار آزاد خواهد بود. مدت زمان اجراها حداکثر ۳۰ دقیقه تعیین شده و آثار بر اساس کیفیت، خلاقیت و استانداردهای هنری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. انتخاب آثار نیز توسط داوران حرفهای و اساتید تئاتر کشور انجام میشود و آثار منتخب علاوه بر حضور در رپرتوار، فرصت اجرا در یک فضای حرفهای و ارتباط مستقیم با مخاطبان و جامعه تئاتر را به دست خواهند آورد.
یکی از امتیازهای ویژه این رپرتوار، امکان حمایت خانه نمایش مهرگان از بهترین تکاجرا برای تجربه ۱۵ اجرای عمومی است؛ فرصتی که میتواند برای هنرمندان جوان، مسیری برای عبور از تجربههای اولیه و ورود جدیتر به فضای حرفهای تئاتر باشد.
«مهرنگ»؛ کودکان و نوجوانان روی صحنه میآیند
خانه نمایش مهرگان در کنار برنامههای اجرایی و نمایشی خود، بخش آموزشی پاییز را نیز با برگزاری کارگاه تخصصی بازیگری کودک و نوجوان «مهرنگ» دنبال میکند؛ دورهای ویژه گروه سنی ۶ تا ۱۶ سال که با تمرکز بر آموزش بازیگری و همزمان پرورش خلاقیت، تخیل، بیان، بدن و اعتمادبهنفس طراحی شده است.
در این دوره، هنرجویان در ۱۵ جلسه ۲ ساعته، در کنار مدرسان حرفهای و هنرمندان حوزه کودک و نوجوان به یادگیری مهارتهای بازیگری میپردازند و در پایان دوره نیز تجربه حضور در یک اجرای عمومی حرفهای را خواهند داشت.
«مهرنگ» با این رویکرد شکل گرفته که آموزش بازیگری برای کودک و نوجوان صرفاً به یادگیری تکنیکهای اجرا محدود نشود، بلکه صحنه به فضایی برای شناخت تواناییها، تقویت اعتمادبهنفس و کشف استعدادهای فردی تبدیل شود.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامهها و نحوه ثبتنام میتوانند به خانه نمایش مهرگان واقع در خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان وحید نظری، پلاک ۶۰ مراجعه کنند.
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