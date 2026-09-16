به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شمارههایی که کوتاهترند یا ترتیب سادهتری دارند، معمولاً راحتتر در ذهن میمانند. این موضوع برای کسبوکاری مهمتر است که شماره تلفنش بارها در تبلیغات، روی بستهبندی یا در راههای مختلف ارتباط با مشتری دیده و شنیده میشود.
در چنین شرایطی، تفاوت خط عادی با خطوط ۴ و ۵ رقمی فقط به تعداد ارقام محدود نیست. شماره کوتاه را راحتتر میتوان در تبلیغات معرفی و تکرار کرد و مخاطب هم راحتتر آن را به خاطر میسپارد. برای همین، بعضی سازمانها ترجیح میدهند شماره اصلی تماسشان کوتاه باشد.
خط عادی برای چه کسبوکارهایی مناسب است؟
خط تلفن عادی برای کسبوکارهایی مناسب است که شماره تلفن نقش پررنگی در تبلیغاتشان ندارد و مشتری معمولاً هنگام نیاز آن را از سایت یا راههای ارتباطی دیگر پیدا میکند. در این حالت، لازم نیست شماره در ذهن مخاطب بماند و همان خط عادی میتواند نیاز مجموعه را برطرف کند.
شماره کوتاه چگونه میتواند بخشی از برند شود؟
وقتی یک شماره بارها در تبلیغات یک کسبوکار تکرار میشود، ممکن است مخاطب به مرور آن را همراه نام برند به خاطر بسپارد. در چنین شرایطی، شماره کوتاه سازمانی معمولاً راحتتر در ذهن مخاطب میماند؛ بهویژه اگر ترتیب ارقام آن هم ساده باشد.
تبلیغات مدرسان شریف مثال خوبی برای این موضوع است. احتمالاً هنوز خیلیها شماره این مجموعه را با عبارت «۲۹، دو تا ۶» به یاد دارند؛ با اینکه چند سال از پخش گسترده آن تبلیغات تلویزیونی گذشته است.
البته این ماندگاری فقط به خود شماره مربوط نبود. تکرار زیاد تبلیغ و شیوهای که شماره در آن گفته میشد هم تأثیر داشت. با این حال، اگر به جای چنین شمارهای یک شماره طولانی و معمولی در تبلیغ گفته میشد، به خاطر سپردن آن برای مخاطب به این سادگی نبود.
شماره تلفن قرار است چه کاربردی داشته باشد؟
پیش از انتخاب خط ۴ یا ۵ رقمی، بهتر است معلوم باشد شماره قرار است کجا و برای چه کاری استفاده شود. ممکن است فقط شماره واحد فروش یا پشتیبانی باشد یا قرار باشد شماره اصلی مجموعه در سایت، تبلیغات و سایر راههای ارتباط با مشتری باشد.
اگر قرار است همین شماره برای سالها راه اصلی تماس با کسبوکار باشد، بهتر است از ابتدا با دقت بیشتری انتخاب شود. وقتی مشتریان شماره را میشناسند و مجموعه هم در بخشهای مختلف از همان شماره استفاده میکند، تغییرش ساده نیست و باید اطلاعات تماس در جاهای مختلف اصلاح و شماره جدید دوباره به مشتریان معرفی شود.
تفاوت خط ۴ رقمی سازمانی با خط عادی چیست؟
در خط ۴ رقمی سازمانی، کسبوکار به جای یک شماره عادی و طولانی، یک شماره چهاررقمی را به مشتریان معرفی میکند. چهاررقمی بودن شماره باعث میشود استفاده از آن در تبلیغات، چه بهصورت نوشته و چه هنگام بیان شماره، راحتتر باشد.
در انتخاب این خطوط، خود ارقام هم مهماند. دو شماره چهاررقمی لزوماً به یک اندازه در ذهن نمیمانند. تکرار یا نظم اعداد میتواند حفظ کردن شماره را سادهتر کند؛ بنابراین بهتر است هنگام انتخاب، فقط چهاررقمی بودن شماره ملاک نباشد.
خط ۵ رقمی سازمانی چه زمانی انتخاب بهتری است؟
خط ۵ رقمی سازمانی هم یک شماره کوتاه برای کسبوکارهاست و میتواند بهعنوان شماره اصلی مجموعه استفاده شود. تفاوت مهم آن با خط ۴ رقمی این است که معمولاً شمارههای بیشتری برای انتخاب در دسترس هستند.
اگر کوتاهترین شماره ممکن اولویت اصلی نباشد، میتوان سراغ خطوط ۵ رقمی رفت. در این خطوط معمولاً انتخابهای بیشتری از نظر ترکیب ارقام و قیمت وجود دارد و کسبوکار میتواند از میان گزینههای موجود، شماره مناسبتری پیدا کند.
بعد از برقراری تماس چه اتفاقی میافتد؟
بعد از انتخاب شماره، نحوه پاسخگویی به تماسها هم مهم است. در سازمانهایی که چند واحد یا چند کارشناس پاسخگوی تماسها هستند، هر تماس باید به فرد یا بخش مربوط هدایت شود.
برای مثال، مشتری میتواند از طریق تلفن گویا به واحد فروش، پشتیبانی یا بخش موردنظر متصل شود. تماسهای یک واحد هم میتوانند میان چند کارشناس تقسیم شوند تا چند نفر امکان پاسخگویی به تماسها را داشته باشند.
در این حالت، مشتری فقط یک شماره برای تماس با مجموعه دارد و هدایت تماسها در داخل سازمان انجام میشود. هنگام انتخاب خط سازمانی، بهتر است نحوه پاسخگویی و مدیریت تماسهای ورودی هم در نظر گرفته شود.
هنگام انتخاب شماره کوتاه به چه نکاتی توجه کنیم؟
قبل از انتخاب، شماره را چند بار با صدای بلند بخوانید و از شخص دیگری بخواهید آنچه شنیده تکرار کند. اگر برای گفتن شماره نیاز به مکث یا توضیح اضافه دارید، یا شنونده ارقام را اشتباه متوجه میشود، بهتر است شماره دیگری را هم بررسی کنید.
این کار بهخصوص برای شمارهای مهم است که قرار است در تبلیغات صوتی یا ویدئویی گفته شود؛ چون مخاطب باید بتواند شماره را در همان چند ثانیه درست متوجه شود و به خاطر بسپارد.
انتخاب خطوط ۴ و ۵ رقمی با نکسفون
نکسفون، خط تلفن اینترنتی رسپینا، خطوط ۴ و ۵ رقمی سازمانی را برای کسبوکارهایی ارائه میکند که به یک شماره کوتاه برای ارتباط با مشتریان خود نیاز دارند.
یکی از ویژگیهای متمایز این خطوط، دوطرفه بودن آنهاست. یعنی علاوه بر دریافت تماس، میتوان تماسهای خروجی را هم با همان شماره برقرار کرد. هنگام تماس خروجی هم همان شماره برای مشتری نمایش داده میشود و نیازی نیست سازمان شماره دیگری را برای تماس با مشتریان معرفی کند.
برای انتخاب شماره کوتاه سازمانی میتوانید شمارههای ۴ و ۵ رقمی نکسفون را بررسی کنید و با توجه به بودجه، شمارههای موجود و نوع استفاده از خط، شماره موردنظر خود را انتخاب کنید.
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