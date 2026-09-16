به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از رویداد۲۴، پس از انتشار ادعاهایی درباره تحویل طلای تقلبی در میلی، مدیر ارتباطات این پلتفرم این ادعاها را رد کرد و گفت بستهبندی منتشرشده در فضای مجازی اساساً متعلق به میلی نیست.
امیرحسین صدقی تأکید کرد: تاکنون بیش از ۵۵۰ کیلوگرم طلای فیزیکی به کاربران تحویل شده و هیچ گزارشی درباره تقلبی بودن شمشهای تحویلی ثبت نشده است.
او ادامه داد: آنچه در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده، اساساً ارتباطی با شمشهای تحویلی میلی ندارد. شمشهای طلای میلی با بستهبندی اختصاصی، قفلهای امنیتی مشخص، هولوگرام و چندین لایه اصالتسنجی به کاربران تحویل داده میشوند. سکه یا بستهبندی که تصاویر آن در شبکههای اجتماعی منتشر شده، از اساس متعلق به میلی نیست و نسبت دادن آن به این مجموعه نادرست است.
واکنش میلی به ادعای طلای تقلبی؛
تصویر منتشرشده ارتباطی با شمشهای میلی ندارد!
پس از انتشار ادعاهایی درباره تحویل طلای تقلبی در میلی، مدیر ارتباطات این پلتفرم این ادعاها را رد کرد و گفت بستهبندی منتشرشده در فضای مجازی اساساً متعلق به میلی نیست.
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از رویداد۲۴، پس از انتشار ادعاهایی درباره تحویل طلای تقلبی در میلی، مدیر ارتباطات این پلتفرم این ادعاها را رد کرد و گفت بستهبندی منتشرشده در فضای مجازی اساساً متعلق به میلی نیست.
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