به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از رویداد۲۴، پس از انتشار ادعاهایی درباره تحویل طلای تقلبی در میلی‌، مدیر ارتباطات این پلتفرم این ادعاها را رد کرد و گفت بسته‌بندی منتشرشده در فضای مجازی اساساً متعلق به میلی نیست.



امیرحسین صدقی تأکید کرد: تاکنون بیش از ۵۵۰ کیلوگرم طلای فیزیکی به کاربران تحویل شده و هیچ گزارشی درباره تقلبی بودن شمش‌های تحویلی ثبت نشده است.



او ادامه داد: آنچه در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده، اساساً ارتباطی با شمش‌های تحویلی میلی ندارد. شمش‌های طلای میلی با بسته‌بندی اختصاصی، قفل‌های امنیتی مشخص، هولوگرام و چندین لایه اصالت‌سنجی به کاربران تحویل داده می‌شوند. سکه یا بسته‌بندی که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از اساس متعلق به میلی نیست و نسبت دادن آن به این مجموعه نادرست است.