به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قیمت بیمه شخص ثالث در همه شرکت‌ها دقیقاً یکسان نیست. نوع خودرو، تخفیف عدم خسارت، میزان پوشش مالی و شرایط فروش می‌توانند مبلغ نهایی را تغییر دهند. بااین‌حال، انتخاب صرفاً بر اساس کمترین قیمت، همیشه بهترین تصمیم نیست؛ چون توانگری مالی و کیفیت ارائه خدمات حین پرداخت خسارت هم اهمیت دارند. اگر هدف شما خرید سریع است، می‌توان مقایسه قیمت بیمه شخص ثالث ۴ شرکت معتبر را به این شکل اعلام کرد: «رازی و البرز را برای قیمت رقابتی، آسیا را برای شبکه خدمات گسترده‌تر و پارسیان یا پاسارگاد را برای توانگری مالی مناسب‌تر بررسی کنید.». البته قیمت نهایی هر شرکت باید در روز خرید استعلام شود.

چرا قیمت بیمه شخص ثالث در شرکت‌های خصوصی متفاوت است؟

در سال ۱۴۰۵، حداقل تعهد مالی بیمه شخص ثالث ۷۰ میلیون تومان است. نرخ پایه خودروهای سواری چهار سیلندر نیز حدود ۱۰٬۵۱۳٬۲۰۰ تومان اعلام شده است، اما مبلغ نهایی هر بیمه‌نامه می‌تواند متفاوت باشد.

مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت عبارت‌اند از:

نوع و کاربری خودرو

تخفیف عدم خسارت

جریمه دیرکرد

سقف پوشش مالی

تخفیف قانونی شرکت بیمه

تخفیف یا اعتبار سامانه فروش

بنابراین برای مقایسه واقعی، باید همه شرکت‌ها را با خودرو، تخفیف و پوشش مالی یکسان استعلام کرد.

جدول مقایسه قیمت بیمه شخص ثالث بیمه دات کام

در جدول زیر، می‌توانید نتیجه استعلام قیمت بیمه شخص ثالث خودروی ۲۰۶ و پراید را در سال ۱۴۰۵ مشاهده کنید؛ توجه کنید که سقف پوشش مالی بیمه پراید ۷۰ میلیون و برای خودروی ۲۰۶ معادل ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

مقایسه شرکت‌های خصوصی برای خرید بیمه شخص ثالث

برای مقایسه شرکت‌های خصوصی بیمه، فقط قیمت نهایی بیمه‌نامه را در نظر نگیرید. بهتر است شرکت‌ها را با شرایط یکسان از نظر مشخصات خودرو، تخفیف عدم خسارت و سقف تعهد مالی مقایسه کنید و در کنار قیمت، عواملی مانند توانگری مالی، دسترسی به مراکز پرداخت خسارت و شرایط دریافت خسارت را نیز بسنجید.

در ادامه، چند شرکت بیمه را از نظر این معیارها بررسی می‌کنیم تا انتخاب گزینه مناسب برای شما ساده‌تر شود.

بیمه آسیا؛ مناسب برای کسانی که شبکه خدمات برایشان مهم است

بیمه آسیا یکی از شرکت‌های باسابقه بازار است و در داده‌های توانگری سال ۱۴۰۴ با نسبت ۱۰۴ درصد در سطح یک قرار دارد. شبکه گسترده شعب و خدمات نیز یکی از مزیت‌های قابل‌توجه آن است. اگر زیاد سفر می‌کنید یا دسترسی به شعب و مراکز خدمات برایتان مهم است، بیمه خودرو آسیا گزینه‌ای جدی برای بررسی است. قیمت آن را باید در همان روز با سایر شرکت‌ها مقایسه کنید.

بیمه رازی؛ مناسب برای خریداران حساس به قیمت

اگر اولویت اول شما پرداخت مبلغ کمتر است، رازی یکی از شرکت‌هایی است که ارزش دارد در ابتدای استعلام بررسی شود. در برخی سامانه‌های فروش، این بیمه با تخفیف یا شرایط فروش رقابتی نمایش داده می‌شود. هنگام بررسی بیمه شخص ثالث رازی از سامانه‌ بیمه‌دات‌کام، می‌توانید از تخفیف سامانه‌های فروش نیز استفاده کنید.

بیمه سینا؛ مناسب برای مقایسه انعطاف پوشش و قیمت

اگر انتخاب سقف تعهد مالی متناسب با بودجه برایتان اهمیت دارد، این گزینه ارزش بررسی دارد. با مراجعه به سایت بیمه دات کام فروشنده بیمه خودرو سینا، می‌توانید قیمت بیمه‌نامه را با پوشش‌های مالی مختلف استعلام کنید و آن را در کنار پیشنهاد سایر شرکت‌های بیمه بسنجید. امکان مقایسه آنلاین گزینه‌ها، خرید غیرحضوری و دسترسی به پشتیبانی بیمه‌دات‌کام نیز کمک می‌کند انتخاب و خرید بیمه شخص ثالث را ساده‌تر انجام دهید.

بیمه دی؛ گزینه مناسب برای خریداران حساس به توانگری

بیمه سرمد در داده‌های سال گذشته، با نسبت توانگری ۱۷۶ درصد در سطح یک قرار دارد. بنابراین اگر توان مالی شرکت برای ایفای تعهدات یکی از معیارهای اصلی شماست، سرمد ارزش بررسی دارد. البته سطح توانگری بالا به معنی ارزان‌تر بودن نیست. قیمت بیمه سرمد باید با شرایط مشابه در کنار سایر شرکت‌ها استعلام شود.

بیمه پارسیان؛ انتخاب قابل‌توجه برای کسانی که قیمت اولویت اولشان نیست

پارسیان با نسبت توانگری ۱۲۳ درصد در داده‌های سال ۱۴۰۴، در سطح یک قرار دارد. شبکه خدمات آن نیز در مقایسه با بسیاری از شرکت‌های خصوصی قابل‌توجه است. اگر قیمت پایین تنها معیار شما نیست و بیشتر به توانگری مالی و دسترسی به خدمات اهمیت می‌دهید، پارسیان می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلی مقایسه باشد.

جدول مقایسه قیمت بیمه شخص ثالث در بهترین شرکت‌های خصوصی

برای انتخاب بیمه شخص ثالث، فقط مقایسه قیمت کافی نیست. توانگری مالی شرکت، گستردگی خدمات و نوع نیاز راننده نیز می‌توانند روی ارزش خرید اثر بگذارند. جدول زیر شرکت‌های رازی، آسیا، سینا، پاسارگاد و پارسیان را براساس این معیارها کنار هم قرار می‌دهد تا مقایسه برای شما ساده‌تر شود:

قیمت هیچ‌یک از این شرکت‌ها ثابت نیست. جدول بالا برای انتخاب اولیه است و قیمت نهایی باید در زمان خرید استعلام شود.

قبل از خرید چگونه قیمت واقعی شرکت‌ها را مقایسه کنیم؟

برای مقایسه دقیق قیمت بیمه شخص ثالث، ابتدا اطلاعات خودرو خود را در یکم کارگزاری آنلاین وارد کنید. در بیمه‌دات‌کام می‌توانید با ثبت مشخصات خودرو و اطلاعات بیمه‌نامه قبلی، قیمت بیمه شخص ثالث حدود ۲۰ شرکت را به‌صورت هم‌زمان مشاهده و مقایسه کنید. پس از مشاهده نتایج، اگر اختلاف قیمت شرکت‌ها کم بود، علاوه بر مبلغ نهایی، معیارهایی مانند توانگری مالی، دسترسی به مراکز خدمات و شرایط دریافت خسارت را نیز بررسی کنید. در صورتی که اختلاف قیمت قابل‌توجه باشد، دلیل این تفاوت را بررسی کنید تا مشخص شود ناشی از تفاوت پوشش، شرایط بیمه‌نامه یا تخفیف‌های اعمال‌شده است.

بالاخره کدام بیمه شخص ثالث را بخریم؟

انتخاب را می‌توان این‌طور ساده کرد:

اگر قیمت پایین برایتان مهم‌تر از همه چیز است یا می‌خواهید پوشش مالی بالاتر را با بودجه خود تطبیق دهید، استعلام بگیرد و با پایین‌ترین سقف مالی، ارزان‌ترین شرکت را انتخاب کنید.

اگر شبکه خدمات و دسترسی برایتان مهم است، بیمه ایران و آسیا گزینه‌های مناسب‌تری برای بررسی است.

اگر توانگری مالی اولویت اصلی است، پاسارگاد و پارسیان را جدی‌تر مقایسه کنید.

هیچ شرکتی در تمام روزهای سال برای همه خودروها ارزان‌ترین نیست. بهترین تصمیم این است که دو یا سه گزینه متناسب با اولویت خود را انتخاب کرده و قیمت آن‌ها را در همان لحظه استعلام کنید.

مقایسه قیمت ها برای خرید بهترین بیمه شخص ثالث

بهترین بیمه شخص ثالث برای همه رانندگان یک انتخاب ثابت ندارد؛ زیرا اولویت هر فرد می‌تواند متفاوت باشد. برخی خریداران بیشتر به قیمت نهایی توجه می‌کنند، در حالی که برای بعضی دیگر دسترسی به خدمات، کیفیت فرایند دریافت خسارت یا توانگری مالی اهمیت بیشتری دارد. در نهایت، انتخاب مناسب زمانی انجام می‌شود که قیمت بیمه‌نامه در کنار شرایط ارائه خدمات و توان مالی شرکت بیمه بررسی شود. قبل از خرید، گزینه‌های مورد نظر خود را با شرایط یکسان خودرو، تخفیف عدم خسارت و سقف تعهد مالی مقایسه کنید تا انتخاب دقیق‌تری داشته باشید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.