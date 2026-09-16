مجتمع آفتاب اراک در مسیر تعیین تکلیف؛ پیگیری مجوزهای اجرایی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ایزدی ظهر چهارشنبه در نشست با اهالی هنر و تجلیل از برگزیدگان استان مرکزی اظهار کرد: ظرفیت‌های هنری این استان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، از نقالی تا ترجمه آثار فاخر نمایشی، حضوری برجسته دارد.

وی افزود: دو اثر از آثار ویلیام شکسپیر برای نخستین‌بار در کشور توسط یکی از مترجمان برجسته حوزه نمایش استان ترجمه شده و یکی از ترجمه‌های وی اخیراً توسط انتشارات سروش منتشر شده است.

ایزدی تصریح کرد: سه نقال برتر کشور از استان مرکزی و شهر اراک هستند که در حوزه نقالی فعالیت‌های شاخصی داشته‌اند.

وی ادامه داد: محمد صمدیان و مهدی دریایی از هنرمندان برجسته حوزه نقالی هستند که در نقاط مختلف کشور اجراهای متعددی داشته‌اند و چند ماه پیش نیز از سوی تاجیکستان برای اجرای برنامه دعوت شدند.

ایزدی با اشاره به جایگاه هنرمندان استان مرکزی در عرصه هنر تاکید کرد: استان مرکزی در حوزه‌های مختلف هنری، چهره‌های برجسته‌ای دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تعیین تکلیف مجتمع فرهنگی هنری آفتاب اراک گفت: موضوع مجتمع آفتاب را در چارچوب قوانین و مقررات و مواد ۲۷ و ۸۸ طی ماه‌های اخیر پیگیری کرده‌ایم و با اخذ مجوزهای لازم، اقدامات اجرایی آن را دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: پیشنهادهایی برای آینده مجتمع آفتاب مطرح شده که ایجاد مجموعه تجاری یکی از گزینه‌هاست و این موضوع با رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مطرح شده است.

ایزدی تصریح کرد: برای مقاوم‌سازی مجتمع آفتاب درخواست مجوز داده‌ایم، اما با گذشت حدود هفت ماه، هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.