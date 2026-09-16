به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالله موالی‌زاده پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در جریان پایش مشترک کارشناسان جهاد کشاورزی، اصناف و بهداشت از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی این شهرستان، ۷۱ رول کالباس تاریخ‌گذشته کشف و توقیف شد.

وی افزود: اقلام مکشوفه برای طی مراحل قانونی و معدوم‌سازی به شبکه بهداشت شهرستان کارون ارجاع داده شد و به متصدی این مرکز درباره ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی در نگهداری و عرضه مواد غذایی تذکر جدی داده شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون با تأکید بر برخورد با واحدهای متخلف تصریح کرد: در جریان بازرسی‌های انجام شده، یک واحد صنفی نان فانتزی نیز به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

موالی‌زاده در پایان یادآور شد: خریداران و توزیع‌کنندگان باید به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری و سلامت بسته‌بندی محصولات توجه ویژه داشته باشند تا از بروز مخاطرات سلامتی جلوگیری شود.