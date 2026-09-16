به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جامجم نوشت: آغاز «عصر طلایی»، وعدهای است که دونالد ترامپ، چهل وهفتمین رئیس جمهور آمریکا در مراسم تحلیف ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ خود در ساختمان کاپیتول مطرح کرد؛ وی قول داد که ایالات متحده را به عظمت پیشین بازگرداند اما اقدامات بی مهابای سکاندار کاخ سفید در خارج و داخل کشور، معیشت شهروندان رنجور از چندین دهه ماجراجویی نظامی را تحتالشعاع قرار داده است. نظرسنجی مشترک مؤسسه اکونومیست و یوگاو در ماه آگوست، نشان داد ۵۷ درصد از رأیدهندگان، تجاوز آمریکا به ایران را اقدامی اشتباه میدانستند، حال آنکه تنها ۲۵ درصد آن را تصمیمی درست قلمداد میکردند. تا ماه می، یعنی کمتر از سه ماه پس از آغاز جنگ، میزان رضایت از عملکرد ترامپ به حضیضی تنزل یافت که از سال ۲۰۰۹ میلادی برای هیچ رئیسجمهوری ثبت نشده بود.
این ریزش آرا عمدتا میان رأیدهندگان سفیدپوست و میانسال رخ داد؛ طیفی که بهطور سنتی هوادار جمهوریخواهان محسوب میشوند. در راستای همین روند، قیمت گازوئیل با عبور از مرز روانی و تاریخی شش دلار در هر گالن، زنگ خطری جدی را برای طبقه متوسط و کارگران آمریکایی به صدا درآورد. براساس دادههای انجمن خودروی آمریکا، قیمت میانگین ملی بنزین در این کشور به ۴.۳۱ دلار در هر گالن رسیده که بالاترین رقم ثبتشده درماه سپتامبر تاریخ ایالات متحده ارزیابی میشود. آمار فوق، تنها بخش کوچکی از مصائب فیل های سپهر سیاسی واشنگتن تا انتخابات ۱۲ آبان است.
آشفتهبازار انرژی در دنیا
گسترش منازعات در خاورمیانه و اروپا، بازارهای جهانی انرژی را بیش از پیش به بحران فرومیبرد و تولیدکنندگان داخلی سوخت نیز رفتهرفته نشانههای فرسودگی را بروز میدهند. اکنون و در فاصلهای کمتر از دو ماه تا برگزاری انتخابات میاندورهای، دونالد ترامپ و مسئولان نگران کاخ سفید گزینههای اندکی برای مهار جهش قیمت نفت در اختیار دارند؛ جهشی که تسلط حزب جمهوری خواه بر کنگره را با خطری جدی مواجه ساخته است. استفن مور، مشاور اقتصادی پیشین ترامپ، فضای درون کاخ سفید را «سرخوردگی ناشی از عجز در حل بحران» توصیف کرد. وی قیمتهای بالای انرژی را «مالیاتی بر پیکر اقتصاد» خواند که شاخصهای مثبت نظیر رشد پساندازهای بازنشستگی و صعود بازار سهام را تحتالشعاع قرار داده است. او ابراز داشت: «مسأله اینجاست که اقدام چندانی از دست آنان برنمیآید؛ چرا که با بازاری جهانی و عرضهای بینالمللی مواجه هستیم.»
بر مشکلات موجود، فرسودگی برخی پالایشگاههای آمریکا نیز افزوده شده است؛ مراکزی که طی ماههای گذشته برای تأمین سوخت با تمام ظرفیت فعالیت میکردند. پالایشگاه شرکت اکسونموبیل در جولیت ایالت ایلینوی روز یکشنبه دچار قطعی برق شد که تولید آن را تا پایان هفته کاهش میدهد. لایزا استگر، سخنگوی اکسونموبیل، روز دوشنبه اعلام کرد کارشناسان مشغول ارزیابی وضعیت پالایشگاه و بررسی علت حادثه هستند.یکی از فعالان صنعت انرژی این رویداد را هشدار دیگری درباره احتمال جهش بیشتر قیمت گازوئیل در آستانه پاییز و زمستان دانست. وی ابراز کرد: «فعالیت پالایشگاهها با ظرفیت بالای ۹۵ درصد به مدت شش ماه طبیعی نیست؛ در شرایطی که ذخایر گازوئیل کاهش یافته، هرگونه اختلال کوچک در سامانه شوک قیمتی بسیار شدیدی ایجاد میکند.»
خیز دموکراتها برای تصاحب کنگره
بر پایه تازهترین نظرسنجی مؤسسه رویترز/ایپسوس، پس از کنوانسیون میاندورهای جمهوری خواهان، میزان محبوبیت دونالد ترامپ با افزایشی اندک به ۳۵ درصد رسید. با وجود این بهبود نسبی، افکار عمومی آمریکا ترجیح میدهد کنترل کنگره در اختیار دموکراتها قرار گیرد. پیشنهاد ترامپ مبنی بر اعطای سود سهام ۵۰۰۰ دلاری در صورت پیروزی حزب متبوعش در انتخابات آبانماه، با مخالفت ۶۳ درصدی شهروندان روبهرو شد؛ طرحی که حتی مخالفت ۴۰ درصد از طرفداران حزب جمهوریخواه را نیز برانگیخت. تداوم جنگ علیه ایران از اسفند ۱۴۰۴ خورشیدی و درپی آن اختلال در صادرات نفت خاورمیانه، موجب جهش بیسابقه قیمت سوخت در ایالات متحده شد. این بحران اقتصادی افول محبوبیت کاخسفید را رقم زد و برتری دیرینه جمهوری خواهان را در حوزه مدیریت اقتصادی از میان برد.
بر پایه آمار موجود، افکار عمومی اینک حزب دموکرات را با برتری یک درصدی، گزینهای مناسبتر برای هدایت شریانهای اقتصادی کشور قلمداد میکند. در سنجش رأیگیری عمومی، دموکراتها با کسب ۴۴ درصد آرا، برتری ۷ امتیازی خویش را نسبت به رقیب ۳۷ درصدی ثبت کردند که بیشترین فاصله از زمان بازگشت ترامپ به قدرت ارزیابی میشود. از دست دادن کنترل هر یک از مجلسین سنا یا نمایندگان، برنامههای آتی رئیسجمهور را با چالشهای جدی مواجه خواهد ساخت. افزون بر این، دوسوم جامعه آمریکا پروژههای عمرانی کاخسفید، از جمله ساخت سالن رقص را فاقد اولویت میدانند.
ناکامی در تغییر قوانین رأیگیری
در ادامه مصائب حزب جمهوری خواه در میاندورهای، دیوانعالی ایالات متحده با صدور حکمی، تلاش دولت ترامپ برای اعمال محدودیتهای بیسابقه بر رأیگیری پستی را در آستانه انتخابات میاندورهای متوقف ساخت. این تصمیم شکستی سنگین برای رئیسجمهور آمریکا محسوب میشود و دستورالعملهای انتخاباتی موجود را بدون تغییر باقی گذارد. قاضی برت کاوانا اجرای این مقررات را به دلیل ضیق وقت شتابزده خواند اما دو قاضی محافظهکار دیگر با تصمیم اکثریت مخالفت ورزیدند. به این ترتیب میلیونها رأیدهنده آمریکایی همچنان امکان بهرهگیری از شیوه پستی را حفظ کردند.
بر پایه طرح ناکام دولت، ایالتها موظف به تحویل فهرست رأیدهندگان به حکومت فدرال و درج بارکد بر پاکتهای رأی میشدند. مسئولان برگزاری انتخابات از هر دو حزب همراه نهادهای مدنی، این تصمیمات را موجب بروز آشفتگی انتخاباتی و محرومیت شهروندان قلمداد ساختند. اداره پست آمریکا نیز از توزیع برگههای رأی در ایالتهای خودداریکننده از ارائه اطلاعات امتناع میورزید. مسئولان ایالتی و گروههای مدافع حق رأی تصمیم نهایی دیوانعالی را پیروزی درخشان جمهوریت نامیدند. کاخ سفید هدف از اجرای فرمان اجرایی را پیشگیری از تقلب انتخاباتی عنوان کرد، ادعایی که پژوهشهای گوناگون نادر بودن موارد آن را اثبات کردهاند. رأی اخیر دیوانعالی صرفا به انتخابات پیشرو اختصاص دارد و پرونده جهت بررسیهای بیشتر به دادگاههای بدوی بازمیگردد. با تداوم کشمکشهای حقوقی در حوزههای قضایی پایینتر، احتمال کشیده شدن دوباره پرونده به دیوان عالی وجود دارد. به این ترتیب سرنوشت اجرای مقررات جدید در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۸ میلادی همچنان مبهم ماند.
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