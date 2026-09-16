بهسازی و کفسازی معابر منطقه یک بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه بهسازی و کفسازی معابر منطقه یک بوشهر با هدف ارتقای کیفیت تردد شهروندان، بهبود وضعیت معابر و ساماندهی منظر شهری در خیابان‌های عاشوری، امام خمینی(ره)، طالقانی، شهید مطهری و محدوده بافت تاریخی در حال اجرا است.

وی افزود: در این پروژه عملیات کفسازی معابر، اصلاح کانال‌های هدایت آب‌های سطحی، اجرای و اصلاح جداول بتنی و کریستال و همچنین ساماندهی درختان و فضای سبز در مسیرهای اجرایی انجام می‌شود.

شهردار بوشهر با اشاره به پیشرفت حدود ۳۰ درصدی این پروژه بیان کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که عملیات اجرایی با رعایت اصول فنی و استانداردهای کیفی انجام شود و بخش‌های مختلف پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

ساماندهی درختان همزمان با اجرای پروژه

حیدری درباره وضعیت درختان موجود در مسیر اجرای پروژه اظهار کرد: درختان به‌صورت موردی بررسی می‌شوند و در مواردی که ریشه برخی درختان کنوکارپوس به تأسیسات شهری، کفسازی یا اموال عمومی آسیب وارد کرده باشد، اقدامات لازم از جمله هرس یا جابه‌جایی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت نیاز، درختان نامناسب با گونه‌های مناسب جایگزین می‌شوند تا ضمن حفظ فضای سبز، از وارد شدن آسیب به تأسیسات و زیرساخت‌های شهری جلوگیری شود.

شهردار بوشهر تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری در اجرای این پروژه، حفظ حداکثری فضای سبز و استفاده از ظرفیت درختان موجود در کنار اجرای صحیح عملیات عمرانی است.

حیدری در پایان با قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان در زمان اجرای پروژه گفت: اجرای عملیات عمرانی در معابر پرتردد ممکن است محدودیت‌هایی برای شهروندان ایجاد کند، اما تکمیل این طرح به بهبود کیفیت معابر و ارتقای شرایط شهری کمک خواهد کرد.