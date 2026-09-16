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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

منابع بودجه ۱۴۰۶ باید متناسب با تکالیف برنامه هفتم امنیت غذایی باشد

منابع بودجه ۱۴۰۶ باید متناسب با تکالیف برنامه هفتم امنیت غذایی باشد

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: منابع بودجه ۱۴۰۶ باید متناسب با تکالیف برنامه هفتم و اولویت‌های امنیت غذایی تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۶ این وزارتخانه با حضور اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، معاونان وزیر و جمعی از مدیران و مسئولان مرتبط برگزار شد. در این نشست، راهبردهای کلان تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، الزامات منابعی بخش کشاورزی، تکالیف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت و پیشنهادهای معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

اکبر فتحی با تأکید بر این‌که پیشنهادهای بودجه‌ای باید به طور مستقیم با تکالیف قانونی وزارتخانه پیوند داشته باشد، اظهار کرد: احکام و تکالیفی که در برنامه هفتم پیشرفت برای بخش کشاورزی تعیین شده است، بدون پیش‌بینی منابع و سازوکار اجرایی لازم، قابلیت تحقق کامل نخواهد داشت.

وی افزود: انتظار وزارت جهاد کشاورزی این است که منابع مورد نیاز، متناسب با تکالیف قانونی و اولویت‌های بخش کشاورزی در لایحه بودجه پیش‌بینی شود و پیشنهادهای دستگاه بر همین اساس تنظیم و ارائه شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به موضوع یارانه کود اوره نیز گفت: بر اساس مصوبه دولت، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه کود در نظر گرفته شده است و لازم است این موضوع در فرآیند بودجه‌ریزی و تأمین منابع به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی سازوکارهای مرتبط با اجرای برنامه هفتم، خاطرنشان کرد: در صورت انجام اصلاحات مورد نظر دولت و تصمیمات اتخاذ شده در سطح سران قوا، وزارت جهاد کشاورزی نیز متناسب با این اصلاحات، نحوه تأمین منابع و اولویت‌های خود را تنظیم خواهد کرد.

فتحی تأکید کرد: پیشنهاد رسمی وزارت جهاد کشاورزی باید عملیاتی، قابل دفاع و مبتنی بر اولویت‌های اصلی بخش باشد و با توجه به محدودیت منابع، ضروری است درخواست‌ها پس از بررسی کارشناسی و اولویت‌بندی، در قالب یک بسته مشخص ارائه شود.

وی خواستار جمع‌بندی نهایی نیازهای بخش‌های مختلف وزارتخانه در حوزه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر ردیف‌های ضروری شد و گفت: مجموعه اولویت‌های بودجه‌ای وزارت جهاد کشاورزی باید در قالب یک پکیج منسجم و اولویت‌دار به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود تا زمینه اجرای تکالیف برنامه هفتم، تقویت تولید، حفظ زیرساخت‌ها و تأمین امنیت غذایی کشور فراهم شود.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای

بابک نظرزاده مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست، با ارائه گزارشی از مهم‌ترین رویکردها و راهبردهای بودجه سال ۱۴۰۶ و با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی؛ امنیت غذایی، زنجیره‌های تأمین و ارزش، هوش مصنوعی، گذار سبز و تحول انرژی را از مهم‌ترین محورهای اثرگذار بر اقتصاد آینده عنوان کرد و گفت: تغییرات فناوری، دگرگونی در شیوه تولید و ارائه خدمات، تحولات نیروی کار و تغییرات زنجیره‌های ارزش جهانی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای را بیش از گذشته نمایان کرده است.

وی همچنین با تشریح وضعیت رشد اقتصادی و شکاف تورمی، بر ضرورت توجه به عوامل ساختاری و ریشه‌ای اقتصاد تأکید کرد و مهار تورم، تقویت تولید، حفظ بنگاه‌های اقتصادی، بازسازی زیرساخت‌ها، حفظ اشتغال و افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌ها را از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی در تدوین بودجه سال آینده برشمرد.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی، با تأکید بر محدودیت منابع، هدفمند کردن حمایت‌ها و تمرکز اعتبارات بر اولویت‌های اساسی را ضروری دانست و در ادامه، سه محور لنگر درآمدی، لنگر مخارج و لنگر بدهی را به‌عنوان مؤلفه‌های مهم سیاست مالی دولت برای تثبیت بودجه تشریح کرد.

وی همچنین درباره ضرورت انضباط مالی، بهینه‌سازی منابع، بازتخصیص اعتبارات، حذف یا ادغام برنامه‌های مشابه و بررسی دقیق درخواست‌های جدید بودجه‌ای توضیحاتی ارائه داد و الزامات پیشنهادی منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ را براساس جمع‌بندی انجام‌شده از معاونت‌های مختلف وزارتخانه مطرح کرد.

کد مطلب 6948852

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