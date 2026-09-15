به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بهزادی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر سلامت مواد غذایی، اظهار کرد: بازدیدهای کارشناسان سلامت محیط و کار و کنترل مستمر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه برای صیانت از سلامت مردم است و کارشناسان سلامت محیط و کار با جدیت این مأموریت را دنبال میکنند.
وی افزود: در پی بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان سلامت محیط و کار ۷۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخگذشته و فاسد شناسایی، جمعآوری و معدوم شد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب، بیان کرد: مواد غذایی معدوم شده شامل انواع کیک و شیرینی، کلوچه، شکلات، ژله، آبمیوه، نسکافه و عرقیجات بوده است.
بهزادی با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز مرکز بهداشت است، تصریح کرد: در نظارت بر مواد غذایی با هیچ موردی مماشات نمیشود و بازرسیها با هدف پیشگیری از عرضه مواد غذایی ناسالم و شناسایی به موقع تهدیدهای احتمالی سلامت به صورت مستمر ادامه دارد.
وی ادامه داد: کارشناسان سلامت محیط و کار، سلامت محصولات و شرایط بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی را بهصورت مستمر پایش میکنند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب از شهروندان خواست هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ مصرف، سلامت بستهبندی و شرایط نگهداری محصولات توجه داشته باشند.
بهزادی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عرضه مواد غذایی تاریخگذشته و مشکوک موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.
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