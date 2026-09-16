۴۵۰۰ متقاضی طرح جوانی جمعیت در بیرجند پشت خط واگذاری زمین

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد مودی ظهر چهارشنبه در شورای مسکن خراسان جنوبی با اشاره به آخرین وضعیت تأمین زمین برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت در استان اظهار کرد: در جلسه پیشین شورای مسکن، موضوع تأمین زمین برای متقاضیان جوانی جمعیت در شهر بیرجند و روستاهای اطراف مطرح و مقرر شد تأمین اراضی مورد نیاز با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: در این راستا، زمین‌هایی با همکاری بنیاد مسکن برای متقاضیان در شکرآب و حاجی‌آباد تأمین شده است و در شکرآب مقرر شد قطعات ۲۰۰ متری آماده‌سازی و اصلاح طرح انجام شود که همکاران حوزه مسکن در حال پیگیری این موضوع هستند.

مودی ادامه داد: در حاجی‌آباد نیز اراضی‌ای شناسایی شده که در حال حاضر با برخی مسائل و معارضان مواجه است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: مقرر شده با پیگیری استاندار و هماهنگی دادستان، مشکلات موجود برطرف شود تا امکان واگذاری زمین در قالب طرح مصوب فراهم شود.

مودی با بیان اینکه برای واگذاری زمین در حاجی‌آباد حدود دو هزار و ۵۰۰ قطعه ۲۰۰ متری پیش‌بینی شده است، گفت: این اراضی بر اساس تراکم و ضوابط مربوط به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی از نظر تأمین زمین برای اجرای قانون جوانی جمعیت با مشکل اساسی مواجه نیست، بیان کرد: بر اساس بند ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در شهرهایی که امکان تأمین زمین وجود ندارد، می‌توان از ظرفیت شهرهای مجاور برای تأمین زمین متقاضیان استفاده کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی تصریح کرد: این ظرفیت برای شهر بیرجند نیز مورد استفاده قرار گرفته و برای بخشی از متقاضیانی که در این شهر پشت خط بودند، در شهرها و روستاهای مجاور تأمین زمین انجام شده است.

مودی با اشاره به آمار ثبت‌نام متقاضیان طرح جوانی جمعیت در استان اظهار کرد: تاکنون حدود ۳۰ هزار نفر در استان در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، حدود سه هزار و ۷۰۰ نفر در سامانه مربوطه قرار دارند و در بیشتر شهرهای استان از نظر تأمین زمین با مشکل جدی مواجه نیستیم.

وی درباره وضعیت شهرستان طبس نیز گفت: یکی از دغدغه‌های ما در طبس تأمین زمین برای متقاضیان بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، توافقات مربوط به تأمین زمین تا حدود زیادی تکمیل شده است.

مودی افزود: انتقال اسناد در طبس انجام شده و در حال دریافت اسناد تفکیکی هستیم و برای حدود یک هزار و ۲۰۰ متقاضی، پس از تکمیل مرحله پایش، قرعه‌کشی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: امیدواریم با اجرای این فرآیند، موضوع تأمین زمین برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت در طبس نیز تعیین تکلیف شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت متقاضیان شهر بیرجند بیان کرد: در بیرجند حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد حدود ۹ هزار نفر تأیید شده‌اند.

وی گفت: تاکنون برای حدود چهار هزار و ۱۰۰ نفر زمین تأمین شده و حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر نیز در حال حاضر در صف تأمین زمین قرار دارند.

مودی با اشاره به امکان استفاده از اراضی شهرهای مجاور بیرجند برای این متقاضیان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت قانونی موجود، برای متقاضیان بیرجند در شهرها و روستاهای مجاور نیز تأمین زمین انجام شده و در مناطقی مانند شکرآب، این موضوع برای متقاضیان بومی روستا و همچنین بخشی از متقاضیان شهر بیرجند دنبال می‌شود.

وی افزود: زمین‌های مورد نیاز در برخی از این مناطق شناسایی و آماده شده و مقرر است بر اساس ضوابط، زمین به متقاضیان واجد شرایط واگذار شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی همچنین درباره متقاضیان روستاهای محدوده بیرجند از جمله امیرآباد گفت: در روستاهای محدوده شهر بیرجند نیز اقدامات لازم برای تأمین زمین انجام شده است، اما بخشی از متقاضیان به دلیل فاصله این مناطق با شهر بیرجند، رضایت کافی از محل‌های پیشنهادی ندارند و تمایل آنها برای دریافت زمین در برخی نقاط پایین است.

مودی با اشاره به پیشنهاد انتقال بخشی از متقاضیان دریافت زمین در امیرآباد به شکرآب گفت: این موضوع نیازمند بررسی شرایط و ظرفیت‌های موجود است و باید درباره امکان اجرای آن، وضعیت زمین، راه دسترسی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز بررسی‌های لازم انجام شود.