به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع تجاری در گفتگو با این خبرگزاری اعلام کردند که عربستان سعودی پس از حمله و آسیب به خط لوله مهم صادرات نفت این کشور، محمولههای نفتی ارسالی به اروپا را کاهش داده است؛ اقدامی که مشتریان اصلی این کشور مانند لهستان را بر آن داشته است تا به دلیل افزایش قیمت محمولهها به بیش از ۱۲۰ دلار برای هر بشکه، به دنبال منابع جایگزین باشند.
پس از این حملهها، عربستان سعودی روز جمعه (۲۰ شهریور) فعالیت خط لوله نفتی شرق به غرب را متوقف کرد.
منابع تجاری و کشتیرانی روز سهشنبه (۲۴ شهریور) اعلام کردند که عربستان به مشتریان اروپایی خود اطلاع داده بارگیری برخی از محمولههای نفت خام برای ماه سپتامبر لغو شده و عملیات بارگیری نفت در بندر ینبع در دریای سرخ به حالت تعلیق درآمده است.
اختلال در عرضه سبب افزایش قیمت نفت شده است؛ بهطوری که قیمت نفت خام برنت دریای شمال روز سهشنبه به حدود ۱۰۸ دلار برای هر بشکه رسید و قیمت محمولهها در بازار فیزیکی اروپا حتی با رشد بیشتری همراه شد. در همین حال، قیمت نفت برنت تاریخدار به حدود ۱۲۲ دلار بهازای هر بشکه رسید.
به گفته پنج منبع در صنعت نفت، شرکت پالایش نفت اورلن لهستان در تلاش است بهمنظور جایگزینکردن واردات مختلشده از عربستان سعودی، محمولههای نفت خام را از دریای شمال و مناطق دورتر تأمین کند.
شرکت سعودی آرامکو در سال ۲۰۲۲ به اصلیترین تأمینکننده شرکت اورلن تبدیل شد. اورلن هماکنون حدود ۴۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را از سعودی آرامکو تأمین میکند.
اورلن بدون اظهارنظر درباره جزئیات معاملههای تجاری خاص، اعلام کرد که این شرکت بهمنظور اطمینان از تداوم بیوقفه فعالیت پالایشگاهها، سبد تأمین خود را با جدیت مدیریت میکند.
سخنگوی اورلن در گفتوگو با رویترز اعلام کرد: تنظیم و بهینهسازی مقدار خرید بخشی از روند معمول و مستمر فعالیت گروه اورلن است که هم بر اساس نیازهای کنونی تولید و هم اوضاع متغیر بازار انجام میشود.
اورلن و شرکتهای زیرمجموعه آن، پالایشگاههای نفت در لهستان، لیتوانی و جمهوری چک را اداره میکنند.
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